GAÜ Smart Health Lıfe Center’dan diyabete vurgu

14 Kasım Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği ve Lions Kulüpleri işbirliği ve GAÜ Smart Health Life Center desteği ile düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Uzman Dr. Hüseyin Cenkler 300 kişinin katılım gösterdiği “Yaşam Tarzı Değişikliği ile Diyabet Önlenebilir mi?” Konulu konferansta, Diyabetin önemini vurgulayarak, çok büyük bir salgın hale geldiğini, şu anda en hızlı yayılan bir hastalık olduğunu ve önlem alınmazsa 2040 yılında her üç kişiden birinde diyabet görülme riski artacağını belirtti. Cenkler, diyabetin sınıflandırılması, nedenleri, insulin direnci ve belirtileri anlatılarak şeker hastalığı tam oluşmadan hangi safhada doktora gidilmesi gerektiğini bildirerek, şişmanlamayı ve Tip 2 diyabet olma riskini azaltmak için sağlıklı beslenme, su içmek ve hareketin şart olduğunu vurguladı. Hareketsiz yaşam süren, bel çevresini genişleten, şişmanlayan herkes diyabete yakalanabilir vurgusu yapan Cenkler, en yüksek risk grublarının ise; hipertansiyonlular, koroner kalp hastaları, hamilelikte aşırı kilo alanlar, doğum ağırlığı 4 kg’ın üstünde olanlar ve beden kütle indeksi 30’u geçenler olduğunu söyledi. Cenkler herkese, sağlıklı beslenerek, hareketsiz yaşamdan çıkarak, şeker ve şekerli mamülleri hayatımızdan çıkararak daha sağlıklı bir hayat sürmemizi temenni etti.

GAÜ Smart Health Life Center Diyetisyenlerinden Gamze Öztürk ise, Çatalköy İlkokul’unda “Diyabet ve Beslenme” konulu sunum gerçekleştirerek, çocuklara; “Daha sağlıklı bir gelecek için Kendini Diyabetten Koru” mesajı vererek, doğru beslenme konusunda ve diyabetten korunma yolları hakkında detaylı bilgi aktardı.

