GAÜ Tıp Fakültesi kurulum çalışmaları hızlandı

Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı yapmış olduğu açıklamasında, yaşam kalitesini arttıran alanların başında sağlık alanının geldiğini belirterek, Girne Amerikan üniversitesi olarak sağlık sektörüne yetkin insanlar yetiştirirken toplum sağlığına da katkı sağladıklarını vurguladı.

GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ile Hemşirelik Yüksekokulunda, en üst düzeyde eğitim verdiklerini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, sözlerine söyle devam etti: “Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin staj eğitimlerini titizlikle yürütürken, hastane ortamında da uygulamalı olarak eğitim vermektedir. Öğrencilerimizin hasta ile birebir ilişki kurarak eğitim almaları sağlanmaktadır. Doktorların gözetiminde yapılan müdahaleleri gözlemlemekte ve birebir katkı sağlamaktadırlar. GAÜ öğrencileri mezun oldukları zaman, meslek hayatlarında; yaptıkları staj avantajları ile daha emin adımlarla ilerleyeceklerdir. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokoller sayesinde Girne Amerikan Üniversitesi her dönem; Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 200, Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan 250 ve diğer Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki öğrencilerden ise 20 öğrenci, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde uygulama dersleri görmektedir. Öğrencilerimizin refakatinde ders hocaları, asistan hocalar ve uygulama hocaları olmak üzere güçlü bir kadro, hastanede bire bir öğrencilerimiz ile ilgilenmekte, onların doğru eğitim ve doğru uygulamaları almasını sağlanmaktadır. Teorik dersler ise; GAÜ bünyesinde ki son teknoloji laboratuvarlarda uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilerin pratik eğitim konusunda da gelişebilmeleri için maketler üzerinde pratik eğitimler verilerek, insan vücudu ile birebir orantılı olan maketler üzerinden uygulamalar yapılmaktadırlar. İkinci aşamada hem maket üzerindeki uygulamaların, hem de teorik derslerde aldıkları bilgileri birleştirerek, hastane de bunu hastalar üzerinde nasıl uygulandığını gözlemliyorlar. Biz öğrencilerimizi en üst düzeyde birer sağlık neferi olarak yetiştirmekteyiz. Mezun olduktan sonar ise, gerek Türkiye’de; gerek KKTC’de herhangi bir hastaneye çok rahat adapte olabilmekte ve çok rahat iş bulup mesleklerini icra ederken, Girne Amerikan Üniversitesi’nin gururunu yaşatmaktadırlar” dedi.