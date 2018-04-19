GAÜ Turizm Kariyer Fuarı

Kariyer Günleri ve Kariyer Fuarı'nın açılışında konuşan GAÜ Kariyer Merkezi Koordinatörü Halide Koca, etkinliğin amacının çalışma hayatında turizm sektörünü düşünen öğrencilerin şirketlerle buluşması ve iş deneyimlerini birinci ağızdan dinlemeleri olduğunu söyledi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, bakanlık olarak bu yıl turizmle ilgili ciddi atılımlar gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirterek, Turizm Bakanlığı ile istişare halinde bu konuyu daha da ileriye götürebileceklerini söyledi. Çeler, “Turizm sektörü KKTC’de sürdürülebilir bir kalkınma ve rekabet edilebilirlik açısından ekonominin en önemli zincirlerinden biridir. KKTC’nin en önemli gelirinden olan turizm gelirlerinin arttırılması, ancak o sektördeki iyileştirmeleri yaparak ve geleceğe dair stratejileri belirleyerek gerçekleşebilir. Gençler geleceğinizden kaygı duymayın. Geleceğiniz için küçük adımlarla başlayacaksınız. Önünüze çok engeller çıkacak ama bilin ki bir gün kurduğunuz hayalin gerçek olması kaçınılmaz değildir” dedi.

KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da, “Bugün burada GAÜ’nün farklılığını görmekteyiz. Turizm alanında eğitim alan öğrencilerimizin yanında, gastronomi öğrencileri de son beş yıldır hızlı bir şekilde trend haline geldi. Turizm sektörüne yönelik eğitim veren üniversite sayısında ciddi artışın olduğunu da görmekteyiz. Biz bakanlık olarak desteklemeye çalışıyoruz. Atacağınız adımlardan eminseniz, önünüzde hiçbir engel kalmayacaktır. Bugünü düzenleyen GAÜ ailesine de tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’nin 1974’ten itibaren turizm ile anıldığını belirterek, şuanda dünya ile yarışabilecek düzeyde çok önemli turistlik tesislere sahip olduklarını ifade etti. Güngördü, “GAÜ, Girne’nin kaderini değiştirdi. Girne kentinin marka değerini arttırdı. Girne nasıl anılmalıdır dediğimizde üniversite kenti ve turizm kenti olmalıdır ve bunlar yarışır halde olmamalıdır. Girne Amerikan Ünivertesinin Girne kentine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, konuşmasına katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladı. Öztürk, fuar etkinliğini Turizm Haftası ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, 26 Nisan’da da işletme fakültesi öğrencileri için “İşletme ve İnovasyon” konulu bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti. Etkinliklerin öğrencilerin şirketlerle buluşarak, kariyer planlaması yapmasında büyük fayda sağlayacağına inandığını vurgulayan Öztürk, geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen 16. Uluslararası Mutfak Sanatları Yarışması'nda birçok madalya kazanan gastronomi öğrencilerini tebrik etti.

KKTC Ticaret Odası Yöneticiler Kurulu Üyesi Serhan Kombos ise, yaptığı konuşmada kendi hayat ve başarı hikayesini anlattı. Kombos, “GAÜ’nün bugünlere gelmesi ve başarıları bizleri onure etmektedir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, uluslararası tanınmış statüsü ve 60 yıllık birikimi ile ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimini kalkındırması ve dünya ile birleşmesi için çalışmalar yapmaktadır. Sizler bizlerin umudusunuz. İyi bir eğitim her zaman önemli ancak, günümüzde fark oluşturmak için yeterli değildir. Gençler, akademik çalışmanın yanında da kendilerini geliştirmelidirler. Eğitim sürecinde staj ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almanız gerekmektedir” dedi.

GAÜ Turizm ve Konaklama Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Bozdağlar, turizmin tüm dünyada, özellikle KKTC’de ekonomik anlamda katma değeri yüksek olan sektörlerin başında geldiğini belirterek, “Bizler gibi ada ülkelerinde sosyal ve ekonomik açıdan gelişme gösteren ülkelerin turizme daha da fazla önem vermesi gerektiğini düşünmekteyim. Turizm Kariyer Fuarı ile öğrencilerimizi sektörle buluşturmak ve ilerideki yaşantılarında kariyer seçimlerini yaparken destek olmak için düzenledik” dedi.

Turizm Kariyer Fuarı’na KKTC Çevre ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemile Esenyel, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, akademisyenler, firma yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından Akpınar, Esenyel, Öztürk ve Özgöker, konuşma gerçekleştiren devlet yetkililerine plaket takdim etti.