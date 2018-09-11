GAÜ ve KAÜ için en güçlü burs süreci başlıyor

Akpınar Eğitim Vakfı'nın, KKTC ve TC kanatları tarafından yapılan duyurularda; ek yerleştirme ve ÖSYM'nin ilgili dikey geçiş protokolünü (DGS) öngören tüm süreçlerinde geçerli olan burs kararlarının, eğitim ve barınma (yurt) alanlarında yapılacak ilk başvurulara göre 2018- 2019 Akademik Yılı'ndan itibaren uygulanacağı açıklandı.

En güçlü burs süreci

Akpınar Eğitim Vakfı tarafından bugün yapılan açıklama şöyle;

"Ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nde döviz kurları bazında yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle; 'TC, KKTC ve Uluslararası Uyruklu Öğrenciler' için, eğitim ve konaklamada en güçlü burs desteğini başlatıyoruz. Öncü bir yaklaşımla bu kararları alırken, şu hatırlatmaları yapmayı da uygun görüyoruz: 'Eğitim Bursları' kontenjanları ile barınma (yurt) kontenjanları, sınırlı bir kapasiteye sahip olacaktır. Öncelikler; ilk yapılan başvurular ile GAÜ ve kardeş üniversite Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin (KAÜ) bütün bölümlerine 'ilk üç tercih' kriteri ile yapılması doğrultusunda değerlendirilecektir.

Özellikle, GAÜ Hukuk Fakültesi'ne ilk üç tercihinde yer veren adaylara yüzde 50, Havacılık ve Lojistik Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü aday öğrencilerine ise yüzde 25 burs desteği sağlanırken, yurt kontenjanlarına yapılacak başvurularda da ek konaklama ücreti desteği yürürlükte olacaktır.

'Yurtta Barınma Bursu' kontenjanları ise; Kız öğrenciler için 100 kişi olarak öngörülürken, erkek öğrenci adayları için; yine 100 kişi kapasitesinde olacaktır. Öte yandan, ek kontenjana müracaatlarını tamamlamış aday öğrencilerimiz için, bir diğer burs olanağı olan; GAÜ İngiltere Kampüsü'ndeki 'Hazırlık Eğitim Bursu' başvurularının kabul işlemleri de devam etmektedir."

Akpınar Eğitim Vakfı tarafından yapılan ilgili açıklamanın sonunda ise kamuoyuna ve aday öğrencilere yönelik olarak; "Eğitim ve öğretim kavramsal olarak; bilimsel, sosyo-ekonomik ve kültürel ihtiyaçların karşılanması için 'insani değerlere' ana yöneliş olduğu kadar, aynı zamanda da temel bir haktır. Amacımız; Başarılı, ancak maddi imkânları kısıtlı gençlerimize imkânlar ölçüsünde bilimsel, sosyal kültürel hizmetlerde bulunabilmek ve eğitim haklarını korumaktır. Böylece; akılcı, çağdaş ve elbette bağımsız düşünen, bireylerin gelişmesine destek olabilmektir. Kamuoyuna saygılarımız ile duyururuz." ifadeleri yer

