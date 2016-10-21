GAÜ’den yapılan açıklamaya göre; GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili Olgun Üstün, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Rektör Yardımcısı ve Yöneticiler kurulu Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri ve GAÜ Medya’dan Simge Özekler ile aynı zamanda Lefkoşa Belediye Meclisi Üyeliği görevini de sürdüren, GAÜ adına proje koordinatörü Ülkü Taşseven’den oluşan GAÜ Heyeti, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

“Çocuk ve Sevgi’ye vurgu yapacağız”

Ziyaret sırasında, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, heyet adına; 2016-2017 Akademik Yılı’nda, GAÜ’ nün kurumsal teması olan ‘Çocuk ve Sevgi’ye vurgu yapacak ülke genelindeki tüm etkinliklerde, üniversite olarak alınacak inisiyatif ve sağlanacak desteğin de bir kez daha ifade edilmiş olduğunu belirtti. Öztürk, “Çocuklarımızın yararına, üstelik böylesi anlamlı bir organizasyonda yer almak bizim için ayrıca onurdur. Dünya’nın tıpkı, çocukların saf ve dürüst duyguları gibi, yeni bir sinerjiye gereksinimi, artık daha çok var. Her geçen gün buna; daha fazla gereksinim duyuyor, duyuyoruz. Uluslararası barışın temel koşulu kanımızca sadece budur” dedi.

Yapılan ziyaret ve verilecek destekten ötürü; her iki üniversiteye de teşekkürlerini ileten, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, GAÜ’nün, içinde bulunulan akademik yılda, kurumsal temasının işleneceği etkinlikler içerisinde, Lefkoşa’da gerçekleştirilecek olan tüm bölümlerinde, kurum olarak yer almaktan da mutluluk duyacaklarını söyledi.

