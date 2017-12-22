GAÜ ve TASAM arasında protokol anlaşması imzalandı

GAÜ Millenium Binası, Başkanlık Ofisi Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol anlaşması töreni, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar başkanlığında, Başkan Vekili Cemile Esenyel, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut, Yönetim Kurulu Üyesi Aral Doğu, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Başkan Yardımcıları; Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan, Emekli Büyükelçi Murat Bilhan, Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, TASAM ESTEN Direktörü Dr. Sevinç Tunalı ile Prof. Dr. Uğur Özgöker’in katılımı ile gerçekleşti.

Protokol anlaşması öncesinde açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ’nün küresel gelişim yolculuğunda önemli düşünce kuruluşlarından olan TASAM ile bir anlaşma sürecine giriyor olunmasının, 2018’i böyle bir kapsamlı anlaşma çerçevesinde kucaklayabiliyor olunmasının , kendileri için oldukça önemli ve gurur verici olduğunu belirtti. Akpınar açıklamasının devamında ise şunları ifade etti;

“GAÜ adına TASAM ve üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Atacak daha çok önemli adımlarımız var ve bu bir başlangıç. Sayın Başkanımızında aktarmış olduğu gibi; bu kapsamın daha geniş boyutta ele alınacağını ve ülkemize; KKTC’ye ve en önemlisi Anavatanın böylesi önemli bir deneyimsel birikiminin ve o sürecin Adamıza da yansıyacak bir adım atıyor olmanın, verebileceği çok kapsamlı bir şekillenme ve adımlar topluluğu olacaktır” dedi.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ise açıklamasında, 7 ülkede etkinliği olan uluslararası bir dünya üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi’nin misafiri olmaktan duyduğu mutluluğu ileterek, bu başlangıcın güçlü bir adım olmasını ve protokolün içeriğinin dolması için; somut güçlü çalışmalar yapılması konusunda kararlı olduklarını bildirdi. Şensoy açıklamasının devamında ise; “Bu ziyaretimizde KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a ziyarette bulunduk. Burada hem Türkiye - KKTC ilişkilerine ikili olarak ve ulusal ölçeklerde katkı sunmak, hem bölgesel konularda daha güçlü bir vizyon geliştirmek, hemde Kıbrıs’ın ulus devlet yapısının her anlamda güçlenmesine ikili ve çok taraflı katkı sunmak için bulunmaktayız. Bu anlamda uzmanlık birikimi, deneyimimiz ve Türkiye’nin sahip olduğu ulusal ve uluslararası insan kaynağı envanterini, Girne Amerikan Üniversitesi ile bu iş birliği çerçevesinde birleştirerek; stratejik katıkıda bulunmayı istiyoruz. Bu anlamda protokölün imzalanmasının bir başlangıç olmasını diliyorum” diye konuştu.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ise açıklamasında, TASAM’ın Türkiye çapında tek düşünce kuruluşu olarak düşünülebileceğini belirterek, TASAM heyetini ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Öztürk, TASAM ile GAÜ arasında bir eğitim protokol anlaşmasına girdiklerini ve bu ilişkiden dolayı da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu ilişkinin artarak devam edeceğine olan inancını vurgulayan Öztürk, anlaşmanın herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Açıklamaların ardından, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ile TASAM Başkanı Süleyman Şensoy tarafından, protokol anlaşmasına imzalar atıldı.Tasam Başkanı Süleyman Şensoy , GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk’e hediyelerini takdim etti.Girne Amerikan Üniversitesi adına da GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, TASAM Başkanı’na hediyelerini takdim ederken, katılımları adına da teşekkür etti.

