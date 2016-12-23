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GAÜ’de “21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası “anıldı

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Eğitim Fakültesi, Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin kahramanları 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla gerçekleştirdiği törende andı.

GAÜde “21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası “anıldı

23 Aralık 2016 09:56

 Törene, Onur konuğu olarak, Türk Mukavamet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ile GAÜ Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanı Türkay Akpınar, GAÜ akademik  kadrosu ve öğrencileri de  katıldı.   

GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’ndeki törende; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan; 1963 yılında ‘Kanlı Noel’ olarak da bilinen dönemde,  Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik olarak en yüksek şiddette ve soykırım amaçlı yapılan, Rum saldırıları karşısında verilen hayatta kalabilme ve özgürlük mücadelesinde yer alan şehitlik ya da gazilik mertebesine ulaşmış, Kıbrıs Türk Halkı’nın kahraman bireylerini minnet ve şükran ile andıklarını ifade ederek;  Bugün 21 Aralık 2016’dır. 1963 Yılı’nda başlatılan ‘Rum Mezalimi’ne karşı, yüzlerce şehidimizin kanıyla, canıyla ödenmiş bir dönemin acı yıldönümüdür. Şehitlerimizi rahmet ve şükran ile anıyoruz. Maalesef bizim tarihimiz midir? talihimiz midir? Umarım bir daha bunları görmeyiz. Hepimiz, bu Vatan’da mutluyuz. Mücadele yıllarında, kendi yaşamları pahasına bedel ödeyen Kıbrıs Türk Toplumu’nun küçükten büyüğe tüm bireyleri, bu Ada’da daha rahat ve huzurlu yaşamamızı sağlıyorlar.” şeklinde konuştu.

 “Hiçbir aşamada umutsuz olmadık”

Milenyum Senato ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin, beraberindeki dernek üyeleri ile birlikte onur konuğu olan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ise; 21 Aralık tarihinde zirveye çıkan, toplum olarak ‘karşı koyuş zeminini’ ve neler yaşandığını, 51 yıl sonra GAÜ’ de düzenlenen bu tören ile bir kez daha ortaya konulduğunu vurgulayarak, teşekkür etti. Bora, geçtiğimiz 60 yılda çok zor ve sıkıntılı aylar, yıllar geçirdik. Ancak hiçbir aşamada umutsuzluğa ve kararsızlığa kapılmadık. Gücümüzü, büyük ‘Türk Zaferleri’nden ve Yüce Atatürk’ten aldık. Sizler, öğrencileriniz ile birlikte, ‘21 Aralık’ gibi toplumsal hafıza için özel günlerde geliştireceğiniz projeler ile, Kıbrıs Türk Halkı’na yürüdüğü yolda ışık tutacaksınız, güç vereceksiniz.” dedi.

Etiketler: Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası, Girne Amerikan Üniversitesi


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