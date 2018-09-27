GAÜ'den burslu yükseklisans ve doktora imkanı

Yeşilçimen açıklamasında; artık Lefkoşa ve çevresinde ikamet eden kişilere büyük kolaylık sağlayacak bir oluşuma girdiklerini belirterek, 2018-2019 Akademik yılı itibari ile, Lefkoşa'da bulunan KAÜ Cloud binasında, dileyen kişilerin Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini alabileceklerini ifade etti.

Yüksek Lisans programları hakkında açıklama yapan Işık Yeşilçimen; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 7 programın olduğunu ve bunların; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri, Mimarlık, Saat ve Tasarım, Yapı Yönetimi ve İç Mimarlık olduğunu; Sosyal Bilimler Enstitüsün Yüksek Lisans çalışmalarında 35 programın olduğu; araların da en önemlilerin Avrupa Birliği çalışmaları, Basın Yayın, BESYO, Denizcilik Ulaştırma ve Lojistik, Finansal Yönetim ve Halkla İlişkiler, Hukuk, tezli ve tezsiz olmak üzere Hemşirelik, Kültürel Mimarlık Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sağlık Yönetimi ve pazarlama gibi birçok alan da yüksek lisans yapılacak bölümlerin olduğunu açıklandı.

Yeşilçimen; “Fen Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü programları; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mimarlık ve Yapı Yönetimi olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Geçtiğimiz akademik yılda en çok tercih edilen Yüksek Lisans programları, Hukuk, Mimarlık, İşletme Yönetimi, Hemşirelik ve Beden Eğitimi, Elektrik ve Elektronik, Gastronomi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım bölümleri oldu. Doktora programların da ise en çok tercih edilen bölümler BESYO, İşletme, İletişim ve Medya bölümleridir. Bu bölümlere ek olarak, oldukça fazla talep ve istek gördüğümüz Hukuk ve Hemşirelik Doktora programlarına da öğrenci alımlarına başlıyoruz” İfadelerini kullandı.

“Mezunlarımıza Yüksek Lisansta yüzde 50, Doktorada yüzde 25 burs imkanı”

Yeşilçimen açıklamasının sonunda ise; kayıtların 5 Ekim 2018 Cuma gününe kadar devam ettiğini bildirerek, lisans eğitimlerinde olduğu gibi, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında da öğrencilere farklı burs olanakları sunduklarını söyledi. GAÜ'den mezun olan öğrencilere yüksek lisans dayüzde 50, doktora da yüzde 25 Burs İmkanı verildiğini belirten Yeşilçimen, ayrıca KKTC'de bulunan herhangi bir üniversite mezunu olup GAÜ'de doktora yapmak isteyen öğrencilere yüzde 20, yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere ise yüzde 50 burs verdiklerini vurguladı.