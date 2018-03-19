GAÜ’den Çanakkale Zaferi mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; 103'üncü yıldönümünde, Çanakkale Savaşı ve Zaferi'ne ilişkin bir mesaj yayınlayarak, kamuoyu ile duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Akpınar, yazılı mesajında; Tarihsel olarak eşi ve benzeri bulunmayan destansı mücadelenin tüm kahramanlarına duyulan minneti tazeleyerek; "Çanakkale Zaferi'nin 103.Yılında Türk Milleti'nin bağımsızlığı için mücadele eden, 'Çanakkale Geçilmez' gerçeğini tarihe altın harfler ile yazdıran ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum" ifadelerini kullandı.