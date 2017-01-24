“Liderlik Hikâyenle Dünyayı Değiştir” sloganı ile hızla büyümeye devam eden GAÜ, Uluslararası kampüslerinde ek ücret ödemeden ve yüksek lisans bursları ile yurt dışı eğitim fırsatı sunuyor.

GAÜ herkese ana kampüsün Kıbrıs yerleşkesi olması şartıyla, İngiltere, ABD, Türkiye, Hong Kong, Moldova ve Sri Lanka’da bulunan küresel kampüslerinde yüksek lisans ve doktora programları sunuyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 43 Yüksek lisans programı için; KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olan öğrencilere %50, diğer üniversitelerden mezun olan öğrenciler için ise, online başvuruda bulundukları taktirde %20 burs fırsatı sundukları belirtildi.

MEZUN DURUMUNDA OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİ DE BURS FIRSATINDAN YARARLANABİLİR

Ayrıca, 2016-2017 Akademik yılı Şubat 2017 sonunda mezun olacak öğrencilerin de erken başvurularında aynı burs olanaklarından faydalanabileceği vurgulanan açıklamada, başvuruların www.gau.edu.tr adresi üzerinden "Duyurular" altından yapılabileceği ifade edildi.

SON BAŞVURU 10 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNÜ

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2016-2017 Akademik bahar döneminde 43 Yüskeklisans ve 14 Doktora bölümüne 10 Şubat 2017 Cuma gününe kadar öğrenci kabul edeceğinin altının çizildiği açıklamada, öğrenci adaylarının yükseklisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr web adresi, kayit@gau.edu.tr mail adresi ve 0(392) 650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.

43 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE KÜRESEL UZMANLAŞMA

Doktora ve yüksek lisans programları şu şekilde: Tezli ve Tezsiz olmak üzere Avrupa Birliği Çalışmaları, Basın-Yayın, Bilgisayar Mühendisliği, Tezsiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Danışmanlık Psikolojisi, Denizcik Ulaştırma ve Lojistiği, Denizcilik ve Liman Yönetimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim, Ekonomi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finansal Yönetim, Halkla İlişkiler, Havacılık Ulaştırma Lojistiği, Hukuk, İç Mimarlık, İngiliz Dili Öğretimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras Yönetimi, Mimarlık, Tezsiz Ortaöğretim Alan Öğretmenliği, Pazarlama, Sağlık Psikolojisi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası Deniz Ticaret Hukuku, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Hukuku, Yapı Yönetimi, Yöneticilik İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Pedagojik Formasyon, Tezli ve Tezsiz olmak üzere Hemşirelik, Beden Eğitimi Öğretimi ve İşletme akademik programlarında küresel uzmanlaşma sağlayan yükseklisans programları yanında 14 doktora programına da öğrenci kabul edileceği belirtildi.

GAÜ 14 DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABUL EDİYOR

Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Bilimleri, Finans, İletişim ve Medya Yönetimi, İşletme Yönetimi , Pazarlama , Turizm ve Konaklama İşletmeciliği , Yapı Yönetimi, Yeni Türk Dili,Yönetim Bilişim Sistemleri , Mimarlık, Politika ve Uluslararası Çalışmalar Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora programları yanında Siyaset ve Uluslar arası Çalışmalar doktora programı ile birlikte 14 farklı dalda doktora programının bulunduğu belirtilen açıklamada, programların küresel dünyaya yön verecek geleceğin küresel kanaat önderlerini yetiştirdiği vurgulandı.

