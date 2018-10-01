GAÜ'den ‘Dünya Çocuk Günü' mesajı

Dünya Çocuk Günü ülkeler tarafından, ayrı tarihlerde kutlansa da özellikle 1 Ekim tarihi daha küresel bir tanıma sahip. 1923'te kırk ülkenin temsilcileri, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Uluslararası Çocukları Koruma Birliği'ni oluşturdu. Bu kuruluş, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulmasının ardından UNICEF'e dönüştü. Birleşmiş Milletler Örgütü ve bağlı olarak UNICEF; 1954 yılından beri ekim ayının ilk pazartesi gününü 'Dünya Çocuk Günü' olarak kabul ediyor.

"Çocuk odaklı bir dünya; barış ile refahın, evrensel ve en rafine halidir"

Kıbrıs Çocuk Vakfı Başkanlığını da sürdürmekte olan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, '1 Ekim Dünya Çocuk Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Gezegenimizde; savaşlar, çocuk işçiliği, yoksulluk gibi yakıcı gerçekler ile herşeye karşın yüzleşmek ve en değerli varlıklarımız çocuğa, her seferinde yeniden odaklanmak, insanlığın en öncelikli görevidir. Unutmayalım; Çocuklara odaklı bir dünya, barış ile refahın evrensel ve en rafine halidir" değerlendirmesini yaptı.

“Çocuklarımız her şeyimiz”

1 Ekim Dünya Çocuk Günü kutlamalarına GAÜ Okullar Grubu'nun da içten katılımına mesajında vurgu yapan Akpınar, "Çocuklarımız her şeyimizdir, her şeyimiz de çocuklarımızındır. Ülkemiz çocuklarının, eğitimi ve refahına yönelik misyonumuz bellidir. Bu, aynı zamanda bizim için; Gezegenimizde insanlığın temsil edildiği bu toprak parçasında da, köklerimiz ile geleceğimiz arasındaki kadim misyona verdiğimiz büyük önemi de anlatmaktadır. Ancak, yine ifade etmeliyim ki, kendi çocuklarımızın tek başına refahı, bizim misyonumuzu tanımlamaz. Bugün için, ülkemiz ile birlikte üç kıtada da dünya çocuklarının, gençlerinin eğitimi ve refahı için, bize düşeni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Girne Amerikan Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı'nın ana temasını “Sürdürülebilirlilik” olarak belirlemiş, ve yapılacak etkinliklerin ana ekseninde çocukların da yer almasını öngörmüştü. Kıbrıs Çocuk Vakfı Başkanı, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, kutlama mesajının son bölümünde ise “Onlar bizim geleceğimiz. Bizler de gelecektik bir zamanlar. Bugün bir kez daha geleceğimiz olan çocuklarımız ile geleceği kucaklıyoruz” dedi.