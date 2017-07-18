GAÜ’den Mavi Diploma müjdesi

'Mavi Diploma' nedir?

“Mavi Diploma; Avrupa Birliği'nin ilgili ‘Eğitim Komisyonu Kararları’ doğrultusunda da onayı gerçekleşmiş, uluslararası dilde (İngilizce) yazılmış belgesi olarak kabul ediliyor. Böylelik ile; lisans ya da yüksek lisans eğitimi, kararın geçerli olduğu tüm ülkelerde onanmış hale geliyor. Bir başka deyiş ile; Lisans veya yüksek lisans diplomasını, uluslararası geçerlilikte de hakim kılıyor.”

“Hiçbir sorunsal sürecin yaşanmaması için çalışıyoruz”

GAÜ'nün mezunlarına yönelik bakış açısını bir kez daha yineleyerek, değerlendirmede bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; “Mavi diploma şartlarını oluşturmaya ve halihazırda eğitimine devam eden veya eğitimini tamamlayarak, 'GAÜ Diploması' almaya hak kazanan tüm mezunlarının statüsünü, daha da üst seviyeye taşımalarında olumlu geri dönüşler ile sona yaklaştık. Bu; statüden yararlanabilecek öğrencilerimizin gerek lisans, gerekse yüksek lisans eğitimlerinden sonra, daha ayrıcalıklı yatay geçişlere yönelik kabule ve hiç bir sorunsal sürece dahil olmayacaklarını da ortaya koyuyor." dedi.

