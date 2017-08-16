GAÜ’den yepyeni bir ilk daha; Digital Kampüs “EAGLE+”

Teknoloji, mühendislik ve tasarımın bir araya getirildiği, ‘Dijital Kampüs; Eagle+’ Projesi ile GAÜ Öğrencileri, farklı platformlardan, uzaktan erişilebilen, internet tabanlı uygulamalar için kullanılan ‘cloud based’ bir platforma kendilerine ait “Eagle+” hesapları ile giriş yapabilecekler. Sistem; Yan özellikler itibarıyla da, öğrencilerin canlı destek alabildikleri, istedikleri yurtları inceleyip kaydolabildikleri ve üniversitenin sağladığı tüm ödeme avantajlarından yararlanarak, kolay kayıt yaptırabilecekleri bir platform özelliğini de taşıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada; 2017-2018 Akademik Yılı’nı içeren kayıt dönemini de kapsayacak şekilde kullanıcılara açılmış olan “EAGLE+” ile ilgili olarak, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın proje ilgili şu ifadeleri de yer aldı. “Eagle + adlı bir çalışma hazırladık. Artık, GAÜ`yü bir web kampüs oluşumu ile ‘Cloud Base’ bir eğitim sürecine de ayrıca aktaracağız. Öğrencilerimizin almak zorunda oldukları akademik form ile tüm kampüs yaşamını, dünya ile daha entegre bir sistem içerisine alıyoruz. Bu entegrasyona, ulusal ve uluslararası kurumsal ve akademik tüm hareketlerimiz de dâhil olacak. Bunu, biraz daha basit açıklamak gerekirse; Aslında bir ‘e-devlet oluşumunu’, daha minyatür bir düzeyde, üniversitemiz için tasarladık. Geleceğin yüksek öğretim kurumlarının arasında yer alabilmek için, zaten bu süreci başlatmamız gerekiyordu. Belli alanlarda, yeteri kadar hızlı olamadığımızı da görüyorum. Belirli modülleri hayata geçirmek ile, o noktaya geldik demek, mümkün değildir. Bütün yapının, komplike bir şekilde, bu yapının içerisine dahil edilmesi gerekiyordu. Diğer bir ifade ile; tüm okullarımız, tüm mevcut yüksek öğretim yapımız, bu sürece dahil olacaktır. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Ben, bir süre önce bir prototip olan bu düşünceyi, gerçek ve bitirilmiş bir proje haline getiren arkadaşlarımıza da, sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ortaya koymuş olduğumuz düşünce şu; bu bir yazılım değil. Bu bir, yükseköğretim felsefesidir. Bu; GAÜ`nün felsefesidir. Küresel entegrasyon içinde; açık ara öndeliğimizi ve önderliğimizi, kurumsal tarihimizin hiç bir anında yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Böylece, bu düşünce ve inanç ile bunu da hayata geçiriyoruz. Bu sürecin son evresini de, 2019 Yılı’na kadar tamamlamayı da hedefliyoruz.”

GAÜ’nün; stratejik çözüm ortağı olan ‘CO Business Intelligence Solutions’ ile (CObis) geliştirdiği, Eagle+ projesi ile üniversitenin tüm paydaşları, dünyanın her bölgesindeki temsilcilik ofisleri, aday ve aktif öğrencileri, mezunları, öğretim üyeleri, yönetim kadrosu hatta aileler tek bir çatı altında toplanıyor olacak.

