GAÜ’den Yiğitcan Hekimoğlu’na tam destek

Akpınar’ın daveti üzerine GAÜ Başkanlık Ofisinde biraraya gelen; Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Antrenör Celal Keleş ve GAÜ BESYO Akademisyeni Kenan Güvensoy, Hekimoğlu’nun başarısı ve spor kariyeri ile ilgili görüşme gerçekleştirdi. Akpınar görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Hekimoğlu’nu başarılarından dolayı kutlayarak, GAÜ olarak herzaman yanında olacaklarını ve her konuda desteğe hazır olduklarını söyledi.

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nun Antrenörü Celal Keleş görüşme ile ilgili yaptığı açıklamasında, GAÜ ile birlikte hareket etmekten ve paralel hedeflere koşmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, birlikteliklerinin özellikle uluslararası alanda koydukları hedeflere ulaşlmalarında son derece önemli olduğunu söyledi. Keleş, birlikteliğin kendileri için büyük motivasyon sağladığını ifade ederek, kendilerine bu yolda destek veren başta Serhat Akpınar olmak üzere, tüm GAÜ aileisne teşekkürlerini sundu.

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu ise açıklamasında, sponsorluk gelişmesinin, hem GAÜ ailesini, hem KKTC’yi, uluslararası alanda tanıtmaya çok önemli katkı olacağını düşündüğünü söyledi. Hekimoğlu, GAÜ ailesinin vizyonu ve ileri göslülüğü ile beraber, elde ettikleri başarıların çok daha fazlasını, GAÜ ailesi ile beraber gerçekleştirmekten mutkluluk ve onur duyacağını ifade ederek, katkı ve desteğin KKTC’nin bir ferdi olarak, diğer kurum ve kuruluşlara çok büyük bir örnek olduğunu düşündüğünü söyleyerek, bu duyarlı katkıdan dolayı tüm GAÜ ailesine teşekkürlerini sundu.

