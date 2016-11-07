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GAÜ'nün Gagavuzya adımları yürüyüşe dönüşüyor

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Gagavuzya Cumhurbaşkanı İrina Vlah ile bir araya geldi.

GAÜnün Gagavuzya adımları yürüyüşe dönüşüyor

07 Kasım 2016 08:59

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Gagavuzya Cumhurbaşkanı İrina Vlah ile bir araya geldi. "2. Uluslararası Yatırım Formu" için Gagavuzya'nın Başkenti Komrat'ta bulunan Akpınar'a ziyaretinde, GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili Olgun Üstün de eşlik etti.

Gagavuzya Cumhurbaşkanlığı Makamı'nda gerçekleşen kabulde, iş birliği olanakları ele alınırken; Cumhurbaşkanı Vlah, Girne Amerikan Üniversitesi'nin ve yan kuruluşlarının ülkelerine gösterdiği ilgiye, Kurucu Rektör Serhat Akpınar nezdinde teşekkür etti. Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin, arzu ettikleri hızdaki sosyo-ekonomik kalkınma amaçları için; istikrar içeren yabancı yatırımcı ve yatırım gücüne ihtiyacı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı İrina Vlah, GAÜ gibi; uluslararası yetkinliğini ve gücünü kanıtlamış kurum ve organizasyonların, Gagavuzya'daki olası yatırımlarının önünü açabilmek için, gerekli yasal alt yapıyı da hazırladıklarını vurguladı.

"Yüzümüz hem açık hem de dünyaya dönük"
GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ise Gagavuzya Cumhurbaşkanı İrina Vlah'ın sıcak kabulünden ve sergilediği dostça yaklaşımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkürlerini iletti. Akpınar, "Cumhurbaşkanı Sayın Vlah; Bizi, Gagavuzya Toprakları'nda hep büyük içtenlik ile karşılamıştır. Ben de, beraberimdeki çalışma arkadaşlarım ile birlikte, bir kez daha bu topraklarda olmaktan dolayı mutluyum, mutluyuz. GAÜ'nün 'yüzü' Dünya'ya dönüktür. Ne mutlu ki; Bunu yaparken de bizim yüzümüz apaçıktır. Bütün bu anlamlar çizgisinde, Gagavuzya, Moldova ve diğer ülkeler de varlığımızı sürdürüyoruz. Gagavuzya'ya öğrenci taşımak, bu oranda yurt yapmak gibi düşüncelerimizi, her adımda iş birliği olanağı arayan, Gagavuzya Yönetimi ile paylaşıyoruz. Ben, başta Cumhurbaşkanı Sayın İrina Vlah'ın ve Gagavuzya Hükümeti'nin, kalkınma adına ortaya koydukları çabaları takdir ile karşılıyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler: Gagavuzya, Gagavuzya Cumhurbaşkanı İrina Vlah, Girne Amerikan Üniversitesi, Serhat Akpınar


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