GAÜ'nün tüm sağlık yatırımlarının odak noktası: “Smart Health”

Nalbantoğlu açıklamasında, Smart Health projesinin, GAÜ'nün tüm sağlık yatırımlarının odak noktası olan bir merkez olduğunu belirterek, Smart Health’in bir proje olarak 2025 vizyonu ile hazırlanmış ve projenin genel anlamda Zeytinlik bölgesinde 67,000 metrekarelik bir arazi içerisinde muhtelif sağlık yatırımlarının bir sağlık köyü konsepti içerisinde öncelikle halka arza ve daha sonra da sağlık turizmine yönelik bir proje olduğunu belirtti.

Nalbantoğlu, Smart Health Projesinin 2013 yılında hastane ile başladığını, hastane inşaatın %60’ı kadarının tamamlandığını söyledi.

Nalbantoğlu açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“GAÜ Smart Health projesinin bugün izolasyon kısmı bitiyor. Bir kaç ay içerisinde de dış cephe kaplaması gerçekleştiği zaman, ortaya daha düzgün bir şekil çıkacaktır. Biz, belli dönemlerde her 5 -10 yıl için planlamalar yapıyoruz. Daha önceden alınmış bir karardı sağlık alanında yatırımlar. Bu planlar çerçevesinde ilerliyoruz. Eskiden sağlık bir sektör olarak görülmezdi. Son 10 yıldır sektör olarak kabul ediliyor. Sektör olarak düşündüğümüzde ne farkı var diye bakarsak, yatırım, teknoloji çok süratli bir şekilde güncellendiği için biz de bunu yakalamak zorundayız. Hem hastalar açısından hem yatırımcılar açısından çok ciddi bedeller ödenmektedir. Tabii, hakikatten bugün kurlarda ciddi oynamalar var. Ülkede ekonomik sıkıntılar tam olarak bitmiyor. Seçimler, istikrarsızlık bir faktör burada. Dediğim gibi sağlık bir sektör olduğu için, istikrar bizim için çok önemli. Bizim de istikrarı bulabilmemiz açısından çok önemlidir. Yatırdığınız miktarlar ne kadar büyük olursa, dönüşleri de o kadar zor olmaktadır. Özellikle de KKTC için. Her yatırım, her sağlık yatırımı yeni bir anlayış getirmektedir. Bu iyi tarafından baktığınız zaman olandır. Biz GAÜ olarak yapacağımız yeni yatırımda, yeni bir dönemin başlayacağını söylüyoruz. Sağlıkta yeni bir döneme giriyoruz diye bir slogan koyduk. Bu aslında şu anlama geliyor, bundan öncesi kötü müydü? Hayır. Sağlık sistemine her taş koyan insane, bu ülke için değerlidir. Bu asla yadsınamaz. Ancak GAÜ bir şeyi yaptığı zaman daha iyisini, en iyiye yakınını yapmaya çalıştığı için farkımız farkedilecek diye düşünüyorum”dedi.

Nalbantoğlu: “Nüfus artmakta ama, doktor sayısı o hızda artmamaktadır”

“Mutlaka ada ülkesi olduğumuz için doktor sayılarında ülkemizin 1000 kişiye düşen doktor sayısında ciddi bir düşüş var. Nüfus artmakta ama, doktor sayısı o hızda artmamaktadır. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Gönül ister ki Kıbrıslı doktorlarla devam etmek, ama bazı branşlarda mutlaka yurtdışından getirmek yoluna gideceğimizi düşünüyorum. İnsanlar tartışıyorlar tıp fakültesi ihtiyaç mıdır gibi. İhtiyaçtır ve bu nettir. Bugün ülkemizde hali hazırda 500 tane doktor varsa, bu da 1000 kişiye yaklaşık olarak 2.2 gibi bir doktor sayısı getirir. Bizim nüfus hızımıza baktığımız zaman dünyada en süratli nüfusu artan ülke KKTC aslında. Yada 2 ülkeden bir tanesi. Nüfus hızımız artmakta ancak, buna yetiştireceğimiz istihdam da bu işleyişin içinde yetiştireceğimiz kalifiye eleman yetitirmekte zorluk çekiyoruz. Sıkıntı bir yerde varsa bu temeldedir. Başında olan mekanizma bu işi tam hakkıyla götürse yada doğru zamanda doğru adımları atmış olsa, bu sadece siyasetin suçu değildir. Bir bakanın bir görevde en az 4 senede o bakanlığı anlamaya başlıyor. Bir bakan son 10 yılda 2 yıldan fazla görev yapmadı. Ciddi bir handikap. Planlı programlı olmadığı için sağlık sektöründe, bir türlü istenilen verimi alamıyoruz. Bunun acilen değişmesi lazım. Herkes söylüyor, doktorlar şikayetçi, halk şikayetçi, hastaneler şikayetçi ama gel görelim ki çözüm üretemiyoruz. Eğer ki gelecek olan parti hazırlığını yapmamışsa, herhangi bir sektör için başarının gelmesini beklemek hayalcilik olur. Hangi sıkıntılar bizi bekliyor, öncelikleri neler. Bunlara göre hareket etmek lazım. Sıkıntıları herkes bilebilir ama, çözüm için önceliğe ihtiyaç vardır”dedi.