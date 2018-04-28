Gaybubet ne demek? Gaybubet ev nedir soruları araştırılıyor. Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari şüphelilerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında kentlerde FETÖ'nün gaybubet evleri belirleniyor. Daha sonra da bu evlere düzenlenen operasyonla örgütün kilit isimlerine ulaşılıyor. Bu operasyonlar kapsamında da “gaybubet” kelimesi telaffuz ediliyor. İşte konu ile ilgili merak ettiklerinize haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GAYBUBET NE DEMEK?

Gaybubet sözlük anlamı olarak 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.

GAYBUBET EV NEDİR?

FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.