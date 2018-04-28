Diğer
Kategoriler

Gaybubet ne demek? Gaybubet ev nedir ?

FETÖ operasyonlarından sonra gündeme gelen Gaybubet evi operasyonları ile beraber vatandaşlar Gaybubet ne demek? Gaybubet ev nedir? gibi internet üzerinden arama sorguları yapıyorlar. İşte Gaybubet kelimesinin anlamı...

Gaybubet ne demek? Gaybubet ev nedir ?

28 Nisan 2018 23:22

Gaybubet ne demek? Gaybubet ev nedir soruları araştırılıyor. Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari şüphelilerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında kentlerde FETÖ'nün gaybubet evleri belirleniyor. Daha sonra da bu evlere düzenlenen operasyonla örgütün kilit isimlerine ulaşılıyor. Bu operasyonlar kapsamında da “gaybubet” kelimesi telaffuz ediliyor. İşte konu ile ilgili merak ettiklerinize haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GAYBUBET NE DEMEK?

Gaybubet sözlük anlamı olarak 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.

GAYBUBET EV NEDİR?

FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç