"Gayret göstermesi gereken bir kadromuz ve takımımız var"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının kapanış karşılaşmasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor zirve yolunda önemli bir fırsatı tepti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, müsabakayı izlemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Ekran başında mutlaka bizi dua ederek izleyen taraftarlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Taraftarlar önünde 3 puan kazanalım diye arzu ederdik ama bazen düşündükleriniz olmuyor" dedi.

Bu sezon enteresan bir lig yaşandığını belirten Karaman, "15, 16 ve 17. sırada takımlara baktığınızda 9. hafta sonunda 10-11 gol yemişler. Dolayısıyla sıralama çok değişebiliyor, her takım birbirini yenebilir. Ben bir hafta kazandım nasıl olsa bir sonraki hafta kazanırım mantığı bizim için uygun bir mantık değil. Saha içinde belli tecrübeli oyunculara kısmen bir şeyler verebiliyorsunuz ama şu saatte yatıp kalkacak, antrenman dozajı şu şekilde olacak ifadelerini doğru bulmuyorum. Bizim doğrularımız varsa o doğrular üzerinde ısrarcı olup bu formaya gönül veren taraftarlara daha iyi sonuçlarla, futbolla hizmet edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Karaman, Zaman zaman dalgalanmalar oluyor olduğunu vurgulayarak, "Bu bizi üzüyor ama şu bir gerçek ki her takım mücadele ediyor puan, puanlar istiyor. Onun adına çabası var. Erzurum bizimle aynı golü yemiş. İyi kontra yapsa maçı kazanabilecekler. Biz de kazanabilirdik. Bir kez daha söylüyorum daha fazla özveri samimiyet ve gayret göstermesi gereken bir kadromuz, takımımız var. Zaman zaman onların da kötü oynama hakkı var ama biz sezon başından beri birçok sorunu aştık diye düşünüyoruz. Devre arasına kadar az zaman kaldığı süre içinde en azından 3-4 haftayı iyi sonuçla geçirip ikinci yarıya daha ümitli geçireceğimiz yer ediniriz diyoruz ama bu tarz dalgalanmaları ben takımıma yakıştıramıyorum" şeklinde konuştu.

Karaman, takımda milli oyuncu sayısı nedeniyle 12-13 oyuncuyla çalıştıklarını, milli maçlar arasından olumsuz etkilendiklerini belitti.

ERZURUMSPOR CEPHESİ

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, bu ligde kolay kaybetmeyen ama kazanma alışkanlığı olan takım görüntüsünde olacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Ligin 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "Maç öncesi Trabzon'da bir puana 'evet' der cebinize koymak istersiniz. Oyunun gidişatına bakıldığında 3 puan olmamasını üzüldük. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Oyunun tüm opsiyonlarını bu hafta içerisinde çalıştık. Trabzonspor, 2 haftadır kazanarak geliyor. Bu maçın onlar için ne kadar önemli olduğunu sosyal medyada ön plana çıktı. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor kendi sahasında Onazi Sosa bağlantısı çok iyiydi. Artı Pereira, Abdülkadir, buraları çok iyi kapattığımızı düşünüyorum. Taktiksel anlamda oyuncularım görevlerini çok üst düzey yaptılar. Üzüldüğüm nokta girdiğimiz pozisyonlarda daha derli toplu olsak galibiyetle ayrılacaktık" dedi.

Son 2 hafta alınan puanların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Puandan çok sahada duruşu oyuna hükmedişi mücadele hırsı, puan kadar memnun etti. Şimdi 5 gün sonra müsabaka oynayacağız. Anlam ifade etmesi için Kasımpaşa'yı yenmemiz gerekiyor ki önümüzü sağlıklı şekilde görelim. İyi taraftar gurubu vardı. Takımlarına verdikleri destek daha da üst seviyeye çıkacaktır. Bu ligde kolay kaybetmeyen ama kazanma alışkanlığı olan takım görüntüsünde olacağız" ifadesini kullandı.

Gökmen Şahin - Necati Anıl Keskin-Fatih Yılmaz