Gayrimenkul danışmanı seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Konut fiyatlarının artışını sürdürdüğü bugünlerde, özellikle kentsel dönüşüm ve ulaşım projelerinin bulunduğu bölgeler daha yüksek fiyat artışlarına sahne oluyor. Bu artıştan faydalanmak isteyen mülk sahiplerinin birçoğu sahip oldukları gayrimenkulü elden çıkartmak isterken bazı yatırımcılarda da satın alma eğilimi görülüyor. Ticarete konu olan taşınmazı değerinde almak ya da satmak için de bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmak ön şart olarak görülüyor. Konusunda uzman bir danışmanla çalışmanın sağlayacağı faydaların sayılamayacak kadar çok olduğu gayrimenkul sektöründe, acemi bir danışmanın ise uğratacağı zarar tahminlerin çok üzerinde olabiliyor. Burada da gayrimenkul danışmanın önemi ortaya çıkıyor. ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Geliştirme Direktörü Birgül Dalgakıran, iyi bir gayrimenkul danışmanında bulunması gereken özellikleri anlattı.

Kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bölgelerin hızla değer kazanmasını fırsata çevirmek isteyen pek çok mülk sahibinin taşınmazlarını ederinin çok üstünde fiyatlarla elden çıkartmak istediğini gördüklerini belirten Dalgakıran, "Şehrinizdeki en iyi çalışan, en güçlü pazarlama faaliyetlerini yapan, en iyi gayrimenkul danışmanı bile mülkünüzü değerinin üzerinde satamaz! Yüksek fiyat, satıcıların yaptığı en büyük hatalardan biridir. Gayrimenkul danışmanı burada hem geleneksel hem de günümüz yeniliklerini içerecek dengede bir pazarlama planı hazırlamalıdır. Her insanın benimsemesi gereken dürüstlük ilkesi gayrimenkul danışmanlığında kritik öneme sahiptir. Bu nedenle yatırımcı, danışman seçerken mutlaka referans sormalı. Danışmanların giyiminden, yatırımcılarla yaptıkları ilk konuşmaya kadar pek çok şey danışmanın donanımı ve bilgisiyle ilgili ipuçları verir. Pazarlık gücü ve uzlaştırma becerileri yeterli olmayan danışmanlar başarılı bir ticaret yapamaz" diye konuştu.

