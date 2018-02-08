'Gayrimenkul danışmanlığı, üniversite mezunu girişimcilerin yeni gözdesi oldu'

Uzun yıllar emeklilik sonrası ek gelir ya da hafta sonlarını değerlendirmek isteyenler için sadece bir alternatif gözü ile bakılan gayrimenkul danışmanlığı, yıllar içinde gençlerin ve üniversite mezunlarının yoğun ilgi gösterdiği yeni bir girişimcilik alanına dönüştü.

Küçük bir sermaye ile kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunlarının gayrimenkul sektörüne yöneldiğini belirten uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, “Gayrimenkul danışmanlarının yaş aralığı her geçen gün düşüyor, eğitim seviyesi ise yükseliyor. Üniversite ve yüksek lisans mezunu birçok girişimci, Gayrimenkul Danışmanlığı sektörüne yöneliyor. Bunun altında küçük bir bütçe ile kendi işini kurabilme etkeni yatıyor” dedi.

“Gayrimenkul danışmanlığı birçok girişimcinin yeni yatırım alanına dönüştü”

Gayrimenkul danışmanlık sektöründe çalışanların eğitim ve yaş gibi kriterlerini Atalay, “Gayrimenkul Danışmanlığı ülkemizde yıllar boyunca emeklilik sonrası ek gelir elde edilebilecek bir iş gözüyle bakılırken, günümüzde birçok girişimcinin yeni yatırım alanına dönüştü. Küçük bir bütçe ile kendi işinin patronu olmak isteyen birçok üniversite mezununun gayrimenkul sektörüne yöneldiğini görüyoruz. Önceki yıllarda 50 ve üstü olan Gayrimenkul Danışmanlığı yaşının 25’lere kadar düştüğünü görüyoruz. Yaş ortalamasının düşmesiyle birlikte eğitim seviyesinin her geçen gün yükseldiğini izliyoruz. Sektöre birçok üniversite mezunu kişi, Broker (ofis sahibi) ya da gayrimenkul danışmanı olarak giriş yaptılar. Bugün ERA Gayrimenkul Türkiye’de yer alan brokerların yüzde 62’si üniversite, yüzde 5’i ise yüksek lisans mezunu” diye konuştu.

Atalay şöyle devam etti: “Üniversite ve yüksek lisans mezunları gayrimenkul sektörüne girmelerindeki en büyük etmen ise yeni yapılan konut veya ticari binaların önemli teknik özellikleri barındırmasının getirdiği yüksek bilgi ve donanım ihtiyacı oldu. Yeni projeler ve inşaat komplekslerinin satış ve pazarlamasının bu sektörde eğitim almamış ve tahsili olmayan kişiler tarafından yapılması neredeyse imkansız hale geldi. Bu da meslekte çalışanların seviyesini yükseltti. İşini doğru düzgün yapan, güvenilir olabilen, sabırlı ve azimli kişiler ERA gibi bir markanın şemsiyesi altına girdiklerinde çok uzun yıllar boyu sürebilecek karlı bir işletme kurabiliyorlar. Sektördeki başarı hikayelerinden de ilham alan birçok üniversite ve yüksek lisans mezunu gayrimenkul danışmanı sektörde kalite ve hizmet farkını da ortaya koymayı başarıyorlar.”