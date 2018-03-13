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'Gayrimenkul sektörü bahar mevsimiyle hareketlenecek'

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay mevsimlerin gayrimenkul sektörüne etkilerini değerlendirerek, sektörünün mevsimsel geçişlerden çok fazla etkilendiğini, bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte konut satışları ve kiralamalarda da hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Gayrimenkul sektörü bahar mevsimiyle hareketlenecek

13 Mart 2018 12:05

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay kış aylarının geride kalmasıyla birlikte emlak sektörünün hareketlenmeye başladığını söyledi. Atalay, “Türkiye’de de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi mevsimlerin gayrimenkul satışları üzerinde olan etkisi tartışmasız bir gerçek. Aileler, hayatlarında yeni kararlar almak için kış mevsiminin geçmesini, rahatça inceleyebilmek için kış ve yağışlı mevsimlerin geçmesini bekliyorlar” dedi. 

Atalay, emlak sektörünün mevsime bağlı değişkenlik göstermekle birlikte mevsimlere bağlı olarak alınacak konut da farklılık gösterebildiğini dile getirerek, “Şubat sonrası piyasalar hareketleniyor ve haziran sonuna kadar yoğun bir satın alma dönemi yaşanıyor. Gayrimenkul sektöründe satış ve kiralamalarda yaşanan artış ve düşüşler incelendiğinde ortak sonuç olarak Türk halkının konut alım satım ve kiralama işlemlerinde kendilerini mevsimler doğrultusunda şekillendirdiklerini, mevsimlerin ülkemizde direk olarak satış ve kiralama rakamlarını etkilediğini görüyoruz” şeklinde konuştu. 

“Sonbahar ve kış aylarında konut satış kiralama işlemleri durgun geçer” 

Sonbahar ve kış aylarının konut satış kiralama işlemlerinde durgun, ilkbahar ve yaz aylarının satışların ve kiralamanın en yüksek seviyelere ulaştığı dönem olduğunu vurgulayan Atalay, “Yıl içerisinde Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarına bakıldığında satılık ve kiralık konuta olan talepte düşüş yaşandığını görüyoruz. Şubat ayının bitmesi ile birlikte bu durulma yerini Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yoğun satın alma dönemine bırakıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında konut satışlarında mevsimsel olarak düşüş yaşansa da okulların kapanmasıyla birlikte kiralık konutlar da talep artıyor. Mevsimin etkisiyle birlikte özellikle yazlık bölgelerde konut satışlarının arttığını gözlemliyoruz. Temmuz, Ağustos sadece yazlık için değil konutta kiramla ve satın almanın da en üst seviyeye taşındığı dönem. Eylül, Ekim ayılarında okulların açılması ve son baharın yaklaşması ile birlikte kiralamalarda durulma yaşanıyor” ifadelerini kullandı.  

Etiketler: gayrimenkul

 

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