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Gayrimenkulde KDV düşüşünün mobilya sektörüne olumlu yansıması bekleniyor

Gayrimenkul sektöründe yüzde 18 olan KDV oranının 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e düşürülmesinin mobilya sektörüne de olumlu yansıması bekleniyor.


10 Kasım 2016 13:22

Mobilya sektöründe daha önce taksitli alışverişte uygulanan ek taksit fırsatının tüketicilere sunulması ve bu uygulamanın yürürlüğe koyulması tüketiciyi mobilya alışverişinde bir nebze de olsa rahatlatmıştı. Hükümetin inşaat sektöründe gerçekleştirdiği KDV indirimiyle beraber gözler bir kez daha mobilya sektörüne çevrildi. Modoko, yaşanan gelişmenin mobilya sektörünü de olumlu etkileyeceğini açıkladı. Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve gayrimenkul sektöründe yüzde 18 olan KDV oranının 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e düşürülmesini öngören düzenleme mobilya sektöründe de olumlu etki yaratacaktır. Tüketicinin yararına olan bu tarz çalışmaların mobilya sektöründe de yaşanacağı beklentisi içindeyiz. Modoko olarak taksitlendirmede yaşanan gelişmelerden olumlu etkilendik. Mobilya sektöründe KDV indirimi de gerçekleşirse mobilya severlerin yüzü gülecek. Özellikle yeni evlenen çiftler mevcut bütçelerinin yetersizliğinden dolayı ithal mobilyaları tercih ediyordu. KDV indirimi mobilya sektöründe gerçekleştiğinde yerli mobilya talebini de arttırır. Bizim beklentimiz KDV indiriminin yerli piyasayı hareketlendireceği yönünde” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: gayrimenkul


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