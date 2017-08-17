Gaz kaçağı korkuttu

Akşam saatlerinde Efeler İlçe Merkezi Eski Sanayi Sitesi Filisitin Caddesi üzerinde çevreye yayılan koku üzerine araştırma vatandaşlar cadde üzerindeki hattan kaçak olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yetkilileri arayan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine hemen bölgeye gelen ekipler gerekli önlemleri alarak kaçak yapan hat üzerinde çalışma yapmaya başladı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, yaklaşık 2-3 saat süren bir çalışma ile hat üzerindeki gazın kontrollü bir şekilde boşaltılacağını ardından kaçak yapan bölgenin onarılacağını belirttiler.