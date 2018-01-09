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Gazdan zehirlenen 2 öğretmen 4 öğrenci taburcu edildi

Sultanbeyli’de liseye yakın bir arazide yaşları küçük 2 kişi tarafından atılan gazla zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4’ü öğrenci 6 kişi taburcu edildi.

Gazdan zehirlenen 2 öğretmen 4 öğrenci taburcu edildi

09 Ocak 2018 21:36

Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana gelmişti. İddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını sıkmasıyla okul bahçesinde bulunan 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenmişti.

Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci ve öğretmenler burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Öte yandan başlatılan soruşturmada kapsamında gazı atan ve yaşları 18’den küçük olan 2 kişi de gözaltına alınmıştı. 

Metin Başar
 

Etiketler: gaz, zehirlenme

 

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