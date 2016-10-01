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Gazel: Değil ikinci bir kalkışma, 200. kalkışma da olsa...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "İkinci bir kalkışma olacak' şeklindeki söylemler, toplumun içerisine korku salmaktır. Değil ikinci bir kalkışma, 200. kalkışma da olsa bu millet iradesinden vazgeçmeyecektir" dedi.

Gazel: Değil ikinci bir kalkışma, 200. kalkışma da olsa...

01 Ekim 2016 11:15

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın, 'Genişletilmiş Merkez İlçe Meclisi Toplantısı'nda konuşan Gazel, "Bu milletle gurur duyuyorum. Bu milletin bir ferdi olmakla gurur duyuyorum. Bu milletin her bir ferdinin ayağının tozu olmaktan onur duyuyorum. Milletimizden aldığımız emaneti layıkıyla getirmek için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 'İkinci bir kalkışma olacak' şeklindeki söylemler, toplumun içerisine korku salmaktır. Terörün en büyük başarısı milletin içerisine korku salmaktır. Bu milletin içerisine korku salmaya çalışan FETÖ'nün lideri Pensilvaya'dan hala konuşuyor. Değil ikinci bir kalkışma, 200. kalkışma da olsa bu millet iradesinden vazgeçmeyecektir. 100 yıl Çanakkale'de uluslararası emperyalist güçlerin bir saldırısına maruz kaldık. Bu saldırı Seyit Çavuş 250 kiloluk mermiyi kaldırıp topun ağzına vererek engellemişti. 100 yıl sonra da hain darbe girişimini de Ömer Halisdemir de ilk mermiyi sıkarak darbe girişimini engelledi. Bu milletin her ferdi bir Seyit Çavuş ve Ömer Halisdemir'dir" diye konuştu. 

Hüseyin Efe

Etiketler: İshak Gazel, tbmm, Türkiye Büyük Millet Meclisi


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