Gazeteci Ali Tarakçı'ya silahlı saldırı!

İddiaya göre, gazeteci Ali Tarakçı Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle başka bir araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası araç sürücüsü, tabancasını çekerek Tarakçı'ya 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde kurşun yağdırdı. Olayda ayağından hafif şekilde yaralanan Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor.

"İki el silah sesi duydum, kanlar içindeydi"

Duyduğu silah sesleri üzerine olay yerine gelen bir vatandaş, "Sabah odadaydım, silah sesini duydum dışarı çıktım. Adam vurulduğunu duydum, sonra olay yerine geldim kanlar içindeydi adam. İki el silah sesi duydum. Geldiğimde yaralı aracın içinde kafası koltuğa doğru yatıktı. Bayağı bir kan içindeydi. Ambulans geldi, sonra hastaneye götürdüler" dedi.

Caner Sönmez