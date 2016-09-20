İzmir Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur’un, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamındaki iddianamede örgüt aleyhine kitap yazan Gazeteci Aytunç Altındal’ın şüpheli ölümü yeniden gündeme geldi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur’un iddianamesinde Gazeteci Aytunç Altındal’ın ölümü şüpheli bulunurken, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Nazmi Gürsel Akdarma’nın ise 2015 yılında ailesinin şikayeti üzerine yaptığı soruşturmada ölüm nedeninin kanser hastalığına bağlı olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.

İzmir'de FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, örgüt aleyhine kitap yazan Necip Hablemitoğlu, Haydar Meriç ve Aytunç Altındal gibi gazeteci yazarların şüpheli ölümlerine de yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur’un iddianamesinde yer alan isimlerden Aytunç Altındal’ın kızı Emine Altındal Altuğ babasının ölümüyle ilgili zehirlendiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Nazmi Gürsel Akdarma’nın 2015 yılında yaptığı soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı’nın kararı

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Nazmi Gürsel Akdarma’nın 12/07/2015 tarihli kararında şu bilgilere yer verildi:

“Kanser tedavisinin İstanbul ardından ise 8 ay boyunca Fransa ve en son İsviçre'de sürdürüldüğü hastane yetkilileri kanserin iyice yayıldığını yapılacak herhangi bir müdahalenin kalmadığını ve evine, yurduna götürmek istemeleri üzerine epikriz raporları eşliğinde Türkiye’ye getirilmiştir. Patoloji uzmanlarınca yapılan incelemelerde de küçük hücreli akciğer kanseri teşhisi konup tedavi edilmeye çalışıldığını ve tüm raporların incelenip hastanede de devamlı tetkiklerini yaptıkları görüldü. Ayrıca İddia edildiği gibi herhangi bir zehirlenme bulgusunun bulunmadığını bu konudaki iddiaların asılsız ve hiçbir bilimsel veriye dayanmadığı ortaya konulmuştur. Bununla birlikte İddia edildiği gibi polonyum 213 ve sair zehir içeren maddelerin vücuda zerk edilmiş olması halinde daha erken evrede kanser oluşmadan önce kemik iliğinin iflas etmesiyle hastanın kaybedilmiş olması gerekmekte olup, kaldı ki böyle bir zehirlenme bulgusu ortaya çıkmadı. Şikayetçilerin başvurusu üzerine girişilen tahkikat sonucunda toplanan delil, bilgi ve belgelerden ölenin yıllardır tedavisine devam edilen ileri seviyedeki yaygın kanser hastalığı nedeniyle vefat ettiği soyut iddia dışında dava açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadığı anlaşıldığından kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına karar alınmıştır”.

Gazeteci Aytunç Altındal kimdir?

Aytunç Altındal tarih ve politika alanında faaliyet gösteren Çerkez asıllı gazeteci, yazar ve araştırmacı olarak bilindi. Dinler, felsefe, gizli örgütler ve sair konularda birçok makale ve kitap yazmıştı. Para ve Vatikan denildiğinde de akla ilk gelen isimdi. Ünlü Fizikçi Isaac Newton'un bugüne kadar hiç bilinmeyen bir kitabını da yayınlayan Altındal, Uğur Mumcu'nun ‘Sakıncasız' adlı eserinin de yapımcılığını üstlendi. Altındal 1964'ten başlayarak Haber, Akşam, Cumhuriyet, Yeni Halkçı, Ulus, Günaydın, Yenigün gibi gazetelerde yazılar yazdı.

Ünlü araştırmacı ve gazeteci Aytunç Altındal aniden ortaya çıkan ve tüm vücudunu saran kanserle mücadele ediyordu. Derin araştırmaların adamı olarak bilinen Altındal bu savaşı 68 yaşında kaybetmişti.