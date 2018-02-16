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Gazeteci Deniz Yücel serbest

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı.

Gazeteci Deniz Yücel serbest

16 Şubat 2018 13:40

Alman gazetesi Die Welt, Deniz Yücel’in serbest bırakıldığını duyurdu. Türkiye’de uzun süredir tutuklu bulunan Deniz Yücel’in serbest bırakıldığı avukatı Veysek Ok tarafından açıklandı. Alman Dışişleri Bakanlığı Yücel'in tahliye olduğunu doğruladı. Başbakan Binali Yıldırım, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir araya gelmişti.

Avukatı Twitterdan duyurdu

Die Welt gazetesi çalışanı Deniz Yücel'in tahliyesini avukatı Veysel Ok Twitterdan duyurdu.
Deniz Yücel'in bir fotoğrafını paylaşan avukat Veysel Ok, " Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı" yazısını paylaştı.

 

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