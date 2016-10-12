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Gazeteci gasp çetesini çökertti

İstanbul B.Çekmece Hadımköy yolu Caddesi'nde gasp edilmek istenen, gazeteci Dursun Boran, Gasp saldırısını püskürttü.

Gazeteci gasp çetesini çökertti

12 Ekim 2016 20:17

Dursun Boran, Banka önünde açık otoparkda duran arabasına bindi. 10 saniye sonra sakallı, şişman, beyaz gömlekli 25-30 yaşlarında biri, aracın ön kapısını 2 defa sert şekilde açmak istedi.

Şüphelenen Boran arabasından inip, gaspcıya "Ne oluyor. Niye kapımı zorladın" dedi. Gaspcı, bağırarak küfür etti. " Dağıtacam şimdi her tarafını " dedi. Bu arada Boran, cep telefonundan Emir'i, yanında bekleyen adının sonradan Halit Pektaş olduğunu öğrendiği diğer arkadaşını ve 34 JM 2572 plakalı siyah kapısı açık bekleyen BMW ile direksiyonda, arabayı çalışır halde bekleyen 3 kişiyi videoya çekti.

PANİK OLUP KAÇTILAR 

Gazeteci Boran'ın kendilerini kameraya çektiğini gören 3 gaspcı TEM Hadımköy gişelerine doğru kaçtı. Boran 155'i aradı. 10 dakika cevap vermeyince. Asayiş Şube Müdürü ve İl Emniyet Müdürü Özel Kalemi aradı. Gasp olayını ihbar etti. 

3 gaspcı polislerce çembere alındı. Arabayı kulanan gasp çetesi üyesi kaçarken. Polisler Halit Perktaş ve Emin Şengül'ü yakaladı. 

Daha önce de bir kşinin sokakta park ettiği arabasının camını kıran gaspcılar araçta para aramışlar. Para bulamayınca arabanın her yerini parçalamı, 25 bin TL zarar vermişler. 

10 GÜN ÖNCE HAPİSTEN ŞARTLI TAHLİYE OLMUŞ 

Yakalanan gaspcılardan Malatyalı, Konya Ereğli doğumlu, Halit Perktaş, gasp, hırsızlık, yaralama, otodan hırsızlık vb. suçlardandan 10 seneye mahkum olmuş. 40 suçtan kaydı var. 10 gün önce Silivri cezaevi'nden şartlı tahliye olmuş. Emir Şengül'ün ise, gasp, yağma, kasten yaralama, kapkaç gibi çok sayıda suçtan araması var.

Banka takipli gasp yapan hırsızlar, Nitelikli gasptan yargılanacaklar.

ESENYURT KIRAŞ'ASAYİŞTE SORGULANAN, SANIKLAR B.ÇEKMECE ADLİYESİ'NDE TUTUKLANDI

Tutuklanan gaspcılar, Gayrette Asayiş Şubeden Metris Cezaevine teslim edilmeye götürülürken, Metris önünde 7-8 kişilik diğer çete üyesi Polislere saldırdı. Elleri kelepçeli 2 gaspcıyı polisden kaçırdılar. Havaya ateş eden polisleri döven çete üyeleri, Halit Perktaş ve Emir Şengül'ü kaçırdı.

Etiketler: gasp


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