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Gazeteci Halime Kökçe, yeni nesil iletişimcilerle bir araya geldi

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından düzenlenen İstanbul UMED Medya Okulunun altıncı haftasında gazeteci Halime Kökçe, yeni nesil iletişimcilerle deneyimlerini paylaştı.

Gazeteci Halime Kökçe, yeni nesil iletişimcilerle bir araya geldi

15 Şubat 2018 22:09

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan sertifikalı İstanbul UMED Medya Okulunun altıncı hafta eğitimi başladı. Altıncı haftanın ilk gününde gazeteci Halime Kökçe, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Eyüpsultan Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, öğrenciler de sorularıyla katkı verdi. Gazeteci olmak isteyenler gazete okuması gerektiğini söyleyen Halime Kökçe, "Bazen saçma haberleri okumak zorunda bile kalabilirsiniz ama okuyun, okumak sizi geliştirir" dedi.

Gazetecinin hiçbir zaman zihnini dinlendiremeyeceğini vurgulayan Halime Kökçe, "Beden olarak dinlenebilirsiniz ama zihniniz dinlenemez, sürekli düşünürsünüz. Bu da mesleğin zorluğu, rahatına düşkün insanlar gazeteci olamaz. Bizim meslekte 'mesaim bitti gidiyorum' diye bir cümle duyamazsınız. Artık çok fazla eğitimli insan var, iletişimin de türleri gittikçe çoğalıyor. Bu etkenler de mesleki yarışmayı daha da zorlaştırıyor" diye konuştu.
7 hafta boyunca devam edecek olan İstanbul UMED Medya Okulunun altıncı haftasının ilk eğitimi sona ererken, ikinci eğitim günü gazeteci Recep Yeter'in deneyim paylaşımıyla sürecek.

 

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