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Gazeteci Hasan Cemal’e 1 yıl 6 ay hapis

Gazeteci Hasan Cemal, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Hasan Cemal’e daha önce aynı konuyla ilgili 1 yıl 3 ay ceza verildiğinden, bu cezanın düşürülerek infazın 3 ay 22 gün üzerinden yapılmasına karar verdi.

Gazeteci Hasan Cemale 1 yıl 6 ay hapis

03 Nisan 2018 12:19

Bir internet sitesinde 15 Mayıs 2013'te yayınlanan "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazısında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden Gazeteci Hasan Cemal'in, istinaf mahkemesi tarafından hakkındaki beraat kararının bozulmasıyla yeniden yargılanmasına devam edildi. 

İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hasan Cemal katılmazken avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Duruşmada söz alan Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz müvekkilinin beraatını talep etti.
Yeniden yapılan yargılama sonucunda kararını açıklayan mahkeme, "Silahlı terör örgütü propagandası yapma" eyleminin sabit olduğunu belirterek Hasan Cemal’i 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Hasan Cemal’e daha önce aynı konuyla ilgili 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de 1 yıl 3 ay ceza verildiğinden, bu cezanın düşürülmesine (mahsubuna) ve infazın 3 ay 22 gün üzerinden yapılmasına hükmetti. Heyet, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle Hasan Cemal'in cezasının ertelenmesine hükmetti. Sanık Cemal hakkında 1 yıl da denetim süresi belirlendi.  

Yusuf Melikoğlu

 

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