İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Hüsnü Mahalli’nin hakimlik sorgusu sona erdi. İstanbul Nöbetçi 9’uncu Sulh Ceza Hakimliğinde yaklaşık 5 saat ifade veren Mahalli, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kurul halinde kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından tutuklandı.

Hakimlik kararında, Mahalli’nin ulusal ve uluslararası alanda belirli takipçi kitlesi bulunan televizyon kanallarında program sunan, köşe yazarlığı yapan bir kişi olduğu belirtilerek, şüphelinin 2 Aralık 2016 Ayşenur Arslan’ın yaptığı Halk Tv Medya Mahallesi programında yapmış olduğu konuşmalara yer verildi.

Şüphelinin bu konuşmalarda Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ima ederek, Suriye’de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğunu iddia ettiği belirtilen kararda, gerçek durumun bu şekilde olmadığı ifade edildi.

“Onur kıracak nitelikte hakaret niteliği taşıyan beyanlarda bulunduğu…”

Kararda Mahalli’nin Türkiye ve Ortadoğu’da tanınan ve bilinen bir gazeteci olduğuna işaret edilerek, Mahalli’nin“Türkiye Cumhuriyeti’ni terör örgütlerine destek olmakla ve Suriye’yi mahvederek orada akan kandan ülkemizi, hükümetimizi ve Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutarak dünyaya bu şekilde gerçek olmayan beyanda bulunup açık bir şekilde iftira dolayısıyla onur kıracak nitelikte hakaret niteliği taşıyan beyanlarda bulunduğu” kaydedildi.

“Cezaevinde de tedavi edilebilir”

Mahalli’nin “Seni ve Mavi Marmara’yı satanlara iki laf etsene” ve “Halep ruh hastalarının işi bitti, 5 yıldır onlara yardım edenler ne olacak” şeklinde attığı tweetlerinin hakaret niteliğinde olduğuna vurgu yapılan kararda, şüphelinin ifadesinde MS hastası olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söylediğine değinildi. Kararda, Mahalli’nin gözaltındayken de talebi doğrultusunda hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin cezaevinde de yapılabileceği anlatılırken, tutuklama gerekçesi olarak delillerin henüz toplanmamış olması, şüpheliye öngörülen suç için istenen ceza miktarı gösterildi.

“Mağdur ve tanıklar üzerinde baskı kurabilir”

Kararda, “Şüphelinin sorguda gözlemlenen savunma ve davranışları serbest kalması halinde delilleri yok edeceği, gizleyeceği veya değiştireceği, suçun mağduru ve tanıkları üzerinde baskı kurma girişiminde bulunacağı yolunda kuvvetli suç şüphesi uyandırmıştır. Şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest kalması halinde suçun hiçbir karanlık nokta kamadan tüm unsurlarıyla ortaya konularak aydınlatılması bakımından sakıncalı olacağı kanaatine varılmıştır” denilerek şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.

Başak Akbulut