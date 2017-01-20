Diğer
Kategoriler

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye tahliye kararı

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 35 gündür tutuklu bulunan Gazeteci Hüsnü Mahalli’nin tahliyesine karar verildi. Şu anda Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi gördüğü öğrenilen Mahalli, 1 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

Gazeteci Hüsnü Mahalliye tahliye kararı

20 Ocak 2017 15:19

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 6’ıncı Adliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli için istenen ceza miktarını ve kaçma şüphesi bulunmamasını gerekçe göstererek Mahalli’nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme Mahalli hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 1 Haziran tarihinde görülmesini kararlaştırdı.
Şu anda Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Mahalli’nin Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerinin ardından tahliye edileceği öğrenildi.
Hüsnü Mahalli, İstanbul Nöbetçi 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 15 Aralık 2016 tarihinde tutuklanmıştı.
 

Başak Akbulut


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!