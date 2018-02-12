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Gazeteci iş yerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Çebi Grup bünyesinde yayın yapan Gündem Gazetesi Sayfa Editörü Sinan Çerçioğlu, bir müşteri tarafından iş yerinde unutulan içerisinde 36 bin TL bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Gazeteci iş yerinde unutulan 36 bin TLyi sahibine teslim etti

12 Şubat 2018 20:33

Kdz. Ereğli ilçesi Göktepe Mahallesi’nde bulunan Çebi Grup marketten alışveriş yapmak için tesislere gelen Muammer Halıcıoğlu içinde 36 bin TL bulunan çantayı unutarak iş yerinden ayrıldı. İçerisinde 36 bin TL olan çantayı bulan Gündem Gazetesi çalışanlarından Sinan Çerçioğlu, Muammer Halıcıoğlu’na ulaşarak kendisine bilgi verdi. Çebi Grup bünyesinde akaryakıt istasyonuna gelen Halıcıoğlu, dalgınlıkla çantayı unuttuğunu belirterek, bu davranışından dolayı Çercioğlu’na teşekkür etti.

Olayı anını anlatan Sinan Çerçioğlu, “Markettin lavobo bölümüne el yıkamaya gittiğimde çantayı fark ettim. Müşterilerden birinin unuttuğunu tahmin ederek, çantayı hemen korumaya aldım. Ardından da sahibine ulaşmaya çalıştık. Daha sonra Muammer Bey geldi ve teslim ettik. Bu insanlık görevidir. Para hiçbir şey değil. Beyefendinin yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi” dedi.

Halıcıoğlu, parayı bulup kendisine teslim eden Çerçioğlu’na sarılıp teşekkür etti. 

Vedat Kılıç

 

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