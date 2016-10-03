Mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinin "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak1 günlüğüne genel yayın yönetmenliği yapan Nadire Mater ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya hakkında gazetede yayınlanan bazı haberler nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci Nadire Mater ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın "terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" ve "örgüt propagandası" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Mater ve Kızılkaya önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Başak Akbulut

İSTANBUL