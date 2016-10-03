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Gazeteci Nadire Mater ve İnan Kızılkaya'ya 8 yıla kadar hapis istemi

Geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinin"Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılan gazeteci Nadire Mater ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Gazeteci Nadire Mater ve İnan Kızılkayaya 8 yıla kadar hapis istemi

03 Ekim 2016 21:24

Mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinin "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak1 günlüğüne genel yayın yönetmenliği yapan Nadire Mater ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya hakkında gazetede yayınlanan bazı haberler nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci Nadire Mater ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın "terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" ve "örgüt propagandası" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Mater ve Kızılkaya önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
 

Başak Akbulut
İSTANBUL


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