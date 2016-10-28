Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta gazeteci Nail Güreli için Levent Afet Yolal Cami’nde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, gazeteciler Altan Öymen, Nedim Şener, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, , CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, yakınları ve dostları katıldı. Cenaze namazı öncesi Güreli’nin oğlu Gür Güreli, gelini Figen Güreli, yeğeni, Turgay Olcayto taziyeleri kabul etti. Güreli’nin tabutuna ise Türk bayrağı sarıldı. İkindi namazına müteakip Güreli’nin cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu ve gazeteciler tabutu bir süre omuzladı. Güreli’nin cenazesi araca konulduktan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“KALEMİNDEN BAŞKA GÜCÜ YOKTU, SADECE GAZETECİLİK YAPIYORDU"

Babası hakkında konuşan Gür Güreli, “Onun hakkında söyleyebileceğim her zaman kararlılıkla arkasında dururdum. Evde de her zaman çok demokrattı. Nasıl biliniyorsa bütün kararlarıma onay vermiştir. Çok üzüntülü olduğum için fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin. Yani rahatsızlıkları vardı ama mutluydu. Kaleminden başka bir gücü yoktu. Sadece gazetecilik yaptı. Bunu bir çıkar ilişkisi içinde yapmadı” dedi.

“ONUN İÇİN SÖYLENECEK TEK ŞEY ADAM GİBİ GAZETECİYDİ"

Gazeteci Nedim Şener de, “Bugünlerde onun gibi insanlara şundan ötürü ihtiyaç var; gazeteci meslektaşlarını, birbirlerini yok etmeye çalıştığı bir ortamda Nail Güreli herkesi gerçekten var etmek için gayretler gösterdi. Sadece özlük haklarında değil, davalarına sahip çıkarak da bunu yaptı. Siyasi görüşü tam tersi olan insanların dahi davalarını desteklediğini iyi bilirim. Onun için söylenecek tek şey adam gibi gazeteciydi” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Altan Öymen ise, “Nail Güreli mesleğimizin güzide insanlarından biridir. Hem mesleğin kendisine hizmet ettiği gazetecilerin haklarını koruyan mevzuatın yürürlüğe girmesi için çalışmalarıyla hem de mesleğe yakışır bir şekilde temsil edilmesi için çaba gösteren biriydi. Gerek üslubunda olsun özel hayatında da öyleydi” diye konuştu.