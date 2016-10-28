Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta gazeteci Nail Güreli, Levent Afet Yolal Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine, CHP Milletvekiki Barış Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, HDP Milletvekili Celal Doğan, Altan Öymen, Enis Berberoğlu, Nedim Şener, Nail Güreli'nin oğlu Gür Güreli, gelini Figen Güreli, gazeteciler ve çok sayıda seveni katıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor. Güreli'nin oğlu ve gelini taziyeleri kabul ediyor. Güreli'nin tabutuna Türk bayrağı sarıldığı görüldü.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık