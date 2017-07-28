Gazeteci Rahmi Göçer hayatını kaybetti

Balıkesir basının sevilen ismi gazeteci Rahmi Göçer (68) tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Rahmi Göçer Balıkesir Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcılığı, Personel Müdürlüğü ve en son olarak İtfaiye Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu. Rahmi Göçer Edremit'te yayın yapan Körfezde Olay gazetesinin Balıkesir temsilcisi olarak görev yapıyordu. Rahmi Göçer evli ve 4 çocuk babası idi.

Merhum Göçer'in cenazesi Cumartesi günü Zağnos Paşa Camisinde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Hüseyin Tokmak