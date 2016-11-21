Bir süredir çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören Hamse Oğuz (67), kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Merhume Hamse Oğuz, Yeşilkent Mezarlığında kılanan cenaze namazı sonrasında Oğuzeli’nin Kuruçay Köyündeki kabristanda son yolculuğuna uğurlandı.

Meslektaşları yalnız bırakmadı



Gaziantep Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı görevini yürüten Gazeteci Savaş Oğuz’un annesini kaybettiğini öğrenen meslektaşları, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi Oğuz’a başsağlığı dileklerini iletti. Savaş Oğuz’un annesi Hamse Oğuz’un cenaze töreninde de Oğuz ailesini yalnız bırakmayan gazeteciler ve Oğuz ailesinin yakınları Hamse Oğuz’u gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.