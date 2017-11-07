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Gazeteci Sırrı Şanlı evinin merdivenlerinde ölü bulundu

Sakarya’da gazetecilik yapan 62 yaşındaki Sırrı Şanlı ikametinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Gazeteci Sırrı Şanlı evinin merdivenlerinde ölü bulundu

07 Kasım 2017 11:26

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da Akşam Haberleri Gazetesi’nin Spor Bölümünde çalışan 62 yaşındaki Sırrı Şanlı ikametinden çıktıktan sonra ikametinin merdivenlerinde birden yere yığıldı. Komşusunun çocuğu okula giderken yerde hareketsiz Şanlı’yı görerek hemen ailesine bildirdi. Komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Şanlı’nın öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sırrı Şanlı’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi. 

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

Etiketler: ölü bulunma, sakarya, Sırrı Şanlı

 

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