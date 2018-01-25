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Gazeteci Yazar Sibel Erarslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviriliğine Gazeteci Yazar Sibel Erarslan’ın atandığı bildirildi.

Gazeteci Yazar Sibel Erarslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine atandı

25 Ocak 2018 06:24

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, açık bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Erarslan atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60’ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Etiketler: Gazeteci Yazar Sibel Erarslan

 

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