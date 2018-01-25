Gazeteci Yazar Sibel Erarslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine atandı

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, açık bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Erarslan atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60’ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.