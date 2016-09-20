'Yalı Çetesi' kitabından sonra yazmış olduğu ikinci polisiye romanını yayımlayan Üçüncü, yeni kitabı Faili Firar’da araba içerisinde yanarak öldürülen maktulun faillerini arayan bir polis ve kaybolan eşini arayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Kitabı hakkında bilgi veren Üçüncü, “ Polisiye okumayı bir tutku olarak gören biri olarak, polisiye yazmanın ise başka bir haz verdiğini söyleyebilirim. Bu romanda okurlara Türkiye’de bir süre konuşulan bir cinayeti kurgu yaparak aktardım. Kitapseverlerin ellerinden düşüremeyeceği bir kitap olacağını düşünüyorum” dedi.