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Gazeteci-yazar Şükrü Üçüncü, 2. polisiye romanı 'Faili Firar'ı yazdı

Trabzon'da polis-adliye muhabirliği, yazarlık ve tiyatro oyunculuğu yapan Şükrü Üçüncü, yazdığı ikinci polisiye romanı 'Faili Firar'ı okurlarının beğenisine sundu.

Gazeteci-yazar Şükrü Üçüncü, 2. polisiye romanı Faili Firarı yazdı

20 Eylül 2016 10:53

'Yalı Çetesi' kitabından sonra yazmış olduğu ikinci polisiye romanını yayımlayan Üçüncü, yeni kitabı Faili Firar’da araba içerisinde yanarak öldürülen maktulun faillerini arayan bir polis ve kaybolan eşini arayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Kitabı hakkında bilgi veren Üçüncü, “ Polisiye okumayı bir tutku olarak gören biri olarak, polisiye yazmanın ise başka bir haz verdiğini söyleyebilirim. Bu romanda okurlara Türkiye’de bir süre konuşulan bir cinayeti kurgu yaparak aktardım. Kitapseverlerin ellerinden düşüremeyeceği bir kitap olacağını düşünüyorum” dedi. 

Etiketler: Faili Firar, Gazeteci yazar Şükrü Üçüncü, roman


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