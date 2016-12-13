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Gazeteciler, Beşiktaş’taki patlama yerine karanfil bıraktı

Gazeteciler, 10 Aralık gecesi Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısının olduğu noktada terörü lanetleyerek patlamada şehit olan vatandaşlar için karanfil bıraktı.

Gazeteciler, Beşiktaştaki patlama yerine karanfil bıraktı

13 Aralık 2016 13:50
Gazeteciler, Beşiktaş’taki patlama yerine karanfil bıraktı - Tıkla İzle

Gazeteciler, Beşiktaş’ta iki ayrı noktada gerçekleştirilen terör saldırılarına karşı buluştu. Patlama gecesi ve sonrasında görev yapan onlarca gazeteci patlamanın olduğu noktaya gelerek terörü lanetledi. Şehit olan vatandaşların anısına patlamanın geçekleştirildiği noktaya karanfil bırakan gazeteciler, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dilediler.

“Hepimiz beraberliğimizi göstermeliyiz”
Patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Horoz, “O gün çok üzücü bir gündü, olay yerine ilk gidenlerdeniz. Bir bütün olmamız gerekiyor, hepimizin teröre lanet okumamız gerekiyor. Hepimiz beraberliğimizi göstermeliyiz. Polisimizin, devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için buraya gelip bir basın açıklaması yaptık ve karanfil bıraktık” dedi.

“İlk defa belki gazetecileri böyle bir eylemde bir arada görüyorum”
Kanal D Muhabiri Berat Çamyar, “Eşim haber bültenini izlemiş dün aradı ve hüngür hüngür ağlıyor. Ağlama diyemedim, memleketin haline ağla, bu hainliğe ağla, bu hainliğe ağlamalıyız, tepki göstermeliyiz. İlk defa belki gazetecileri böyle bir eylemde bir arada görüyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

“Ülkemiz için daha güzel günler görmek istiyoruz” diye konuştu.
Gazeteciler olarak bu zor anlara yakından tanık olduklarını ifade eden Doğan Haber Ajansı Muhabiri Hasan Yıldırım, “Patlama sabahında biz buradaydık, 3 gündür burada çalışıyoruz. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlarına sabır diliyoruz. Bu şartlarda çalışmak istemiyoruz, ülkemiz için daha güzel günler görmek istiyoruz” dedi.
Patlamada şehit olan vatandaşların ailelerine sabır dileyen Kanal 7 muhabiri Meltem Bozbeyoğlu Kaya, “Patlama günü Karaköy’deydim patlamanın o şiddetini duydum. Biz gazeteciler olarak normalde çok konuşuyoruz. Söylenecek çok fazla söz yok artık bıktık diyoruz terörden umarım bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

Emrah Kuş - Hasibe Karadağ

 


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