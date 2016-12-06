Haberciliğiyle bir döneme damga vuran ve 12 Eylül 1980 askeri darbe bildirisini okuyarak akıllarda yer eden TRT'nin eski spikeri Mesut Mertcan, ölmeden önce bir kez daha TRT ekranlarında haber sunmak istediğini Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda anlatmıştı. TRT Ana Haber Spikeri Erhan Çelik'in Usta Gazeteci Mertcan'ı aramasıyla bu isteği gerçekleşmişti. Beşiktaş Belediyesi, bu yayının ardından usta spikeri, birçok medya yöneticisini ve gazeteciyi bir araya getiren bir yemek organize etti. Gecede, Mertcan'ın usta gazeteciliğini konuşulurken, ünlü gazeteciler gecede onu yalnız bırakmadı.

Feriye Lokantası’nda düzenlenen geceye, Beşiktaş Belediye Başkan Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar, İhlas Haber Ajansı Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, Abbas Güçlü, Kanal D Ana Haber Sunucusu Serdar Cebe, FOX TV Ana haber sunucusu Fatih Portakal, TRT Ana Haber Spikeri Erhan Çelik, FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Flash TV Ana Haber Sunucusu Mustafa Yenigün ve çok sayıda gazeteci katıldı.

"Aynı durumda ben de onu yapardım, ben de ürküp korkardım"

Yıllar sonra tekrar TRT ekranlarında haber sunan Mesut Mertcan, “Çok büyük bir mutluluk hissettim. Ben evim dediğim TRT’den 30 yıl önce ayrılmıştım, bunca zaman sonra dönmek bana büyük moral verdi. Rahatsız olmama rağmen buraya geldim. 15 Temmuz gecesi ben uyuyordum, uyandıktan sonra darbe metninin okunmasını izledim. Aynı durumda ben de onu yapardım, ben de ürküp korkardım. Silahlı bir sürü asker, onların hepsi gereksizler. Karagöz Hacivat oyunu gibi bir şey. Darbelere karşıyım ben insan biraz halkına saygılı olmalı. Sen o ordudan yetişmiş bir askersin hangi hakla o araçları kullanırsın. Türkiye’de bir rejim bunalımı yok. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız görevinin başında. Sen benim bağımsızlığımın temel simgesi olan cumhurbaşkanlığına ateş ediyorsun, demokrasinin göstergesi olan meclisi vuruyorsun” şeklinde konuştu.

"TRT’nin göstermiş olduğu bu vefa ile Mesut Mertcan ekranda yeniden yer aldı"

Usta gazeteci için düzenlenen gecede konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Hem Mesut Mertcan için hem de Türkiye’nin tüm anchorman’lerinin ve medya yöneticilerinin bir araya geldiği bir akşam oldu. Benim için de çok özel bir akşamdı bu akşam. Tabi Mesut ağabeyin bu akşam TRT’de hepimizin hayatında izler bırakan o sunuculuğundan küçük de olsa bir yayın izledik. TRT’nin göstermiş olduğu bu kadirşinaslık ve vefa ile Mesut Mertcan ekranda yeniden yer aldı. Bunu da İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta buluşarak çok anlamlı bir gece yaşadık. Çok mutlu oldum ve unutulmaz bir gece oldu” ifadelerini kullandı.

“Yanınızda öyle bir duayen otururken daha da heyecanlı”

Usta gazeteciyle aynı haber bültenini paylaşmanın ayrı bir heyecan oluşturduğuna dikkat çeken Erhan Çelik, “Benim için çok heyecanlıydı bültenin doğal bir adrenali var. Ama yanınızda öyle bir duayen otururken daha da heyecanlı ve daha keyifli oluyor. Bunun yanı sıra onun yanında oturmak bana ayrı bir onu verdi. Çok keyif aldı ve çok özlediğini gördüm, bülten bitti tamam çıkabiliriz usta dedim, biraz daha kalalım mı dedi. Kalalım ne kadar istersen dedi. Bir vefa bu borcun ödenmesi, umarım mesleği onun gibi aynı çizgide yürütüp bizlerde bu vefayı görürüz” dedi.

“Onun isteğini yerine getirdiler”

Geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ettiğini dile getiren Fatih Portakal, “TRT gerçekten ahde vefayı gerçekleştirmiş. Helal olsun emeği geçen herkese Mesut Bey’i buraya getiren başta Alev olmak üzere ardından TRT Kurumu’ndan Erhan Çelik’e bülteni paylaştığı için o imkanı Mertcan’a tanıdıkları için bu çok önemli bir şey. Onun isteğini yerine getirdiler” dedi.

“Gerçekten Erhan’ın yaptığı iş muhteşem bir işti”

Gazetecilik mesleğinde vefanın önemine dikkat çeken Serdar Cebe, “Gerçekten Erhan’ın yaptığı iş muhteşem bir işti beraber sunmaları Mertcan’ın da bu mesleğini bir defa daha yapma şansı yakalaması hem kendisi açısından hem de mesleki değerler açısından çok önemli. Bizim işte malesef şöyle bir şey var vefa yok. Çok cefa çekiliyor bizim meslekte ama vefayı bilmiyoruz. Görmenin ötesinde göstermeyi de bilmiyoruz” diye konuştu.

"Mesut Mertcan, TRT’de çok önemli ana haber spikeriydi"

Usta gazeteci için yapılanın çok anlamlı olduğunu belirten Doğan Şentürk, “Bab-ı Alinin vefasını çok önemsiyorum olması gereken bunları daha da devam ettirmeliyiz. Bir yerlerde olabilirsiniz işte Mesut Mertcan, TRT’de çok önemli ana haber spikeriydi. 1980’li yıllarda Mesut Ağabey karşımıza hep idol olarak çıkardı. Fakat hayat insanlara her zaman güler yüzünü göstermiyor. Mesut Ağabey de bu böyleydi yarın bizlere olmayacağını kimse garanti edemez. O yüzden ben diyorum ki burada vefalı olmamız lazım “ şeklinde konuştu.

Harun Basat - Hasibe Karadağ