Gazetecilerden kanser hastalarına destek

Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nin kanser hastalığında farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı, "Yapabiliriz, Yapabilirim" projesine Ankaralı spor yazarları da destek verdi. Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçını takip için 19 Mayıs Stadı'na gelen Başkentli spor yazarları, karşılaşmayı yakalarına taktıkları kampanyanın kurumsal rengi olan turuncu renkli kurdeleler ile izledi.

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın - Ömer Çetin

