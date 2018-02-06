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Gazetecilerden kanser hastalarına destek

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçını takip eden basın mensupları, kanser hastaları için maçı ‘Turuncu Kurdeleler’ ile takip etti.

Gazetecilerden kanser hastalarına destek

06 Şubat 2018 21:04

Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nin kanser hastalığında farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı, "Yapabiliriz, Yapabilirim" projesine Ankaralı spor yazarları da destek verdi. Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçını takip için 19 Mayıs Stadı'na gelen Başkentli spor yazarları, karşılaşmayı yakalarına taktıkları kampanyanın kurumsal rengi olan turuncu renkli kurdeleler ile izledi.

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın - Ömer Çetin
 

 

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