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Gazeteleri işte böyle okuyor

Gazeteleri işte böyle okuyor
Gazeteleri işte böyle okuyor

Kütahya'da yakın okuma gözlüğünü kaybeden vatandaş, gazeteleri 11 yıldır büyüteçle okuyor.

İşçi emeklisi Halil İbrahim Ötegen (75), yakın okuma gözlüğünü kaybetmesiyle ilginç bir yönteme başvurdu. Ötegen, kaybolan gözlüğünün yerine evinde bulunan büyüteci yanında taşımaya başladı. 

Ötegen, Mecidiye Meydan Mahallesi'ndeki Ceylan Kahvehanesi'nde her gün 8-9 adet gazeteyi yaklaşık 11 yıldır 8 numara olan büyüteçle okuduğunu söyledi. Ötegen, "Artık büyüteçle gazete okumak benim için bir alışkanlık oldu. Büyüteçle her gün 8-9 gazetenin haberlerini ve köşe yazarlarını yaklaşık 1 buçuk veya 2 saatte okuyorum. Kahvehanede beni ilk defa böyle görenler duruma çok şaşırıyor. Ben durumu izah edince az da olsa ikna oluyorlar" diye konuştu. 

Kahvehane sahibi Kamil Ceylan ise büyüteçle gazete okuyan Halil İbrahim Ötegen'in kahvehanenin sevilen ismi olduğunu dile getirdi.  

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu
 

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