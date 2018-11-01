“Gazetelerin kapanması şaşırtıcı değil”

2002 yılında Zafer Mutlu önderliğinde yayın hayatına başlayan Vatan gazetesinin basılı yayına 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla son vermesi, medya kamuoyuna bomba gibi düştü. Buna göre Vatan gazetesi, internet sitesi ve e-gazete olarak yoluna devam ederken, basılı hali ise Milliyet'in hafta sonu eki olacak.

“Yaşanan süreç kaçınılmaz”

Söz konusu gelişmeyi değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Yenğin, yaşanan sürecin “kaçınılmaz” olduğunu söyledi. Basılı yayıncılık anlayışının yerini dijitale bırakmakta olduğunu söyleyen Yenğin, “Dün Habertürk gazetesi, bugün Vatan, yarın belki Milliyet, belki de Hürriyet… Yaşanan süreçte yeni gazetelerin kapanması şaşırtıcı olmamalı” diye konuştu.

“Bugünün yenisi, yarının eskisi”

İletişim sürecinin taşıyıcısı olarak medyanın, teknolojik yeniliklerle güncellendiğini, her ileti taşıyıcısının güncellenmesinin, beraberinde toplumsal iletişim kurma pratiklerini de yenilemekte olduğunu kaydeden Yenğin, “Bu noktada elde etmiş yeniliklerin toplumsallaşmasıyla iletişim sürecindeki geçmişin yenisi olan teknolojiler de ya kendini yenilemek zorunda kalıyor, ya da bu süreç içinde yer bulamadan kayboluyor. Dolayısıyla bugünün yenisi, yarının eskisidir diyebiliriz. Habertürk ve Vatan'ın kapanmasıyla gözlemlediğimiz süreç, bu durumun en belirgin örneğidir. Dijitalleşme sürecindeki maliyetlerin geleneksel yayıncılık anlayışına göre çok daha düşük olması, medya patronlarının da kolaya kaçarak basılı yayıncılıktan çekilmesi sürecini hızlandırdı. Bu son derece doğal bir süreçtir” ifadelerini kullandı.