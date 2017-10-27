Gazi Ali Coşkun: 'Bugün çağırsalar yine hiç düşünmeden giderim'

Hakkari'de teröristlerin attığı el bombasıyla sağ bileğinden yaralanan ve tedavi edildikten sonra Manisa'nın Akhisar ilçesinde babaevine istirahate gönderilen Uzman Çavuş Ali Coşkun'u (30) Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ziyaret etti. Gazi Coşkun'un babası Ramazan Coşkun ve akrabaları tarafından karşılanan Başkan Salih Hızlı, Ali Coşkun’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzur ve refahı için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını ifade eden Başkan Hızlı, “Cennet vatanımıza göz diken iç ve dış düşmanlara karşı canını feda eden aziz şehitlerimiz ve uzuvlarının bir kısmını kaybeden kahraman gazilerimiz sayesinde bugün rahat bir şekilde yaşıyoruz. Gazi ve şehitlerimiz ülkemizin sigortasıdır. Eli öpülesi anaların besleyip büyüttüğü, tırnağına bile zarar gelmesine kıyamadığı, canından can kattığı, ciğerparelerini vatanına kurban adadığı yiğitlerimiz ülkemizin göz bebeğidir. İşte bu yiğitlerin bir parçası olan hemşehrim Ali Coşkun kardeşimi de alnından öpüyorum. Ali Coşkun kardeşimin nezdinde bütün aziz şehitlerimizi şükranla yad ederek kahraman gazilerimize Allah’tan acil şifalar dilerim” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Hızlı ve beraberindekilere teşekkürlerini ileten gazi Uzman Çavuş Ali Coşkun, Irak sınırında yaşadıkları saldırıyı anlattı. Coşkun, “Çıktığımız bölge çok zorlu bir yerleşim merkeziydi ve tehlikeli bir bölge olduğunun da bilincindeydik. Akşam saat 20.30 gibi çıktık, sabah saat 06.00 gibi hava aydınlandığında bölgeye vardık. Burada düştüğümüz yorgunluktan istifade eden teröristler bize saldırdı. Kuzey Irak sınırındaki Baştepe bölgesinde önce bir çatışmaya girdik, birkaç tanesi kaçtı. Daha sonra dönüşe geçerken tekrar saldırdılar. Teröristlerin bir tanesini vurduk, biz ise 3 yaralı verdik. Atılan bir el bombasından dolayı benimle birlikte toplam 3 yaralı verdik ama Allah’a şükür hepimizin durumları çok çok iyiye gidiyor. Gazi olduktan sonra kendimi çok özel ve değerli hissettim. Herkes ziyaretime geliyor. Bugün çağırsalar yine hiç düşünmeden giderim” dedi.

Barış Gezici

