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Gazi dedesini son yolculuğuna böyle uğurladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan Kore Gazisi 87 yaşındaki Fevzi Yıldırım düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi dedesini son yolculuğuna böyle uğurladı

31 Ocak 2018 17:24

Törene katılan Kore Gazisinin torunu Murat Altunkaynak, dedesinin fotoğrafını eliyle okşaması törene katılanları duygulandırdı. 

Oltu Derebaşı Mahallesinde yaşayan 7 çocuk babası Kore Gazisi Fevzi Yıldırım’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi öğlen namazına müteakip Oltu Aslanpaşa Camisi'nde düzenlenen askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından Derebaşı Mahallesi kabristanına defnedildi.

Kore Gazisi Yıldırım’ın cenaze namazına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
 

Dursun Murat Aydın
 

 

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