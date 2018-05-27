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Gazi Mahallesinde pazarcıların kavgası kanlı bitti

Sultangazi’de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan pazarcıların tezgah kavgası kanlı bitti. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, olay yerine zırhlı araçlar sevk edildi.

Gazi Mahallesinde pazarcıların kavgası kanlı bitti

27 Mayıs 2018 19:14
Gazi Mahallesinde pazarcıların kavgası kanlı bitti - Tıkla İzle

Sultangazi Gazi Mahallesi 1298 Sokak üzerinde bulunan pazarda pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir tarafın bıçak çekmesi üzerine karşı tarafta silahla karşılık verdi. 1 kişinin ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kavganın yaşandığı yere zırhlı araç ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için uzun namlulu silahla elleri tetikte bekledikleri görülürken, yaralılar ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın yaşandığı pazar alanına gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ufuk Kıvık
 

 

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